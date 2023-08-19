貪污院長「用嘴治痔瘡」嘿咻女主播　影片瘋傳遭譏華陀再世

▲中山市坦洲人民醫院院長、黨支書記羅勇。（圖／翻攝自微博／美國醜事，下同）



記者林郁婷／綜合報導

廣東中山坦洲人民醫院院長兼黨支書記羅勇爆收賄，總金額超過2980萬元（人民幣，，下同，約新台幣1.3億元），目前正在接受調查，不過如今更傳出他不只貪汙還進行桃色交易，「用嘴治療」年輕女主播的影片在網路上瘋傳，引發討論。

據《看看新聞》報導，羅勇收受病患給的紅包禮金、醫藥代表回扣、醫療設備供應商賄款等，涉案金額高達2980多萬元，更導致民眾就醫成本變高，他被逮捕後，中山市坦洲人民醫院的門診平均費用下降了16.6%，住院費用也減少21.4%，平均每名患者就醫成本減少超過1400元（約新台幣6135元）。

隨著羅勇貪汙落網，他的桃色交易也被浮上檯面，一段疑似他與女主播開房的影片截圖流出，從圖片中可以看到，女生的兩隻腳高高舉起，而他正低著頭，似乎在為對方舔舐下體，也因此被網友調侃是在「治療痔瘡」，更反諷他是「華陀再世」。

網友紛紛留言挖苦，「這院長一看就不懂醫術，他竟然用嘴巴治痔瘡」、「治痔瘡？醫生幹嘛脫精光？」、「婦科輔助治療」、「這是院長最新研究成果，用嘴治痔瘡屬於微創，患者沒有痛苦只有快感」、「專家：這是正確的治療痔瘡的方法」、「治痔瘡的工具是嘴跟手」。