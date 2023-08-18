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少女陪酒8男「喝到吐血」走絕路亡！　警挖出KTV暗黑服務火速查封

▲▼嫩妹KTV陪酒8男！喝吐血「3hrs後跳江身亡」。（圖／翻攝自劇目新聞）

▲女孩跳江身亡。（圖／翻攝自劇目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

16歲刁姓少女2021年3月在廣東惠州市博羅縣東江大橋跳江身亡。墜江前，刁女曾在博羅縣金宇大酒店KTV陪酒，經媒體曝光後引起外界廣泛關注。之後，博羅縣金宇大酒店遭連夜查封，警方對酒店讓未成年女孩陪酒一事展開調查，並刑拘多人。

此前，綜合《網易新聞》、《東方日報》報導，刁女之前在一家名為金宇大酒店KTV的包廂內陪酒，當時包廂內有8男。刁女多次被灌酒，期間還被客人動手動腳。

同事小花（化名）指出，過程中刁女稱自己喝到吐血了，之後打電話給男友疑似在求救，結果雙方卻吵起架來，刁女還被男友拉黑封鎖。最後，刁女在微信向同事透露輕生念頭，打電話給母親道歉後輕生，直到幾天後她的屍體浮出水面才被尋獲。

據《澎湃新聞》報導，事發前，金宇大酒店KTV曾利用多名「媽咪」請眾多年輕女孩提供陪酒服務，其中僅未成年女孩就有10多名，年齡最小才14歲。

2021年4月30日，金宇大酒店KTV暫停營業。當晚，博羅警方連夜查封了正在營業中的金宇大酒店。雖備受外界質疑，金宇大酒店一直未對外發聲，未對該事件作出回應，負責人也未現身。

▲▼嫩妹KTV陪酒8男！喝吐血「3hrs後跳江身亡」。（圖／翻攝自劇目新聞）

▲事發地。（圖／翻攝自劇目新聞）

案發後，接近案情的消息人士透露，對於上述事件，當地警方刑事立案，對金宇大酒店疑讓未成年女孩陪酒一事展開調查，並查封金宇大酒店，刑拘多人。

事後，刁女的父母起訴博羅縣金宇大酒店以及酒店老闆、員工等13人，提出民事索賠30餘萬元人民幣。

2023年7月，博羅縣法院對這起民事案件作出一審判決。法院認為，博羅縣金宇大酒店組織未成年人刁女從事銷售酒水及陪侍服務，違反了法律規定，且刁女在陪酒後輕生，博羅縣金宇大酒店未盡到管理及審慎注意義務，與刁女的死亡有一定的因果關係。但刁女自殺主要是因為其個人原因導致，其應當承擔主要責任，遂判處博羅縣金宇大酒店承擔15%合計175952.25元人民幣（約新台幣738092.31元）的賠償責任。

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