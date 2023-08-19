環境部下周掛牌！末代署長張子敬畢業感言：既感傷又高興

▲環境部下周二掛牌，末代署長張子敬說，自己感想是有點感傷又高興。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

成立36年、歷任16位署長的環保署，下周二（22日）正式掛牌改為環境部。身為末代署長的張子敬，今（19日）以畢業生身份致詞時表示，自己感想是「有點感傷、也很高興」，感傷是自己要跟著環保署畢業，但很高興的是，環境部即將成立，這是歷任署長與所有同仁共同努力的成果。

環保署在民國76年8月22日成立，即將屆滿36周年，包括簡又新、陳龍吉、張祖恩、沈世宏、魏國彥、蔡鴻德等歷任環保署署長，今天也回娘家參與36周年署慶典禮。

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▲環保署今天舉行36周年署慶。（圖／記者許敏溶攝）

環保署將在下周二升格為環境部，但張子敬無法接任第一任環境部長，而是轉任政務委員，身為末代署長的張子敬今日以畢業生代表上台致詞。張子敬在致詞時坦言，現在感想是「有點感傷、也很高興」，感傷的是環保署要畢業，他也要跟著環保署畢業，感傷在所難免，但高興的是，環保署成立至今，每位署長一棒接一棒，帶領著同仁做出成果，這次升格為環境部，就是歷任署長帶領同仁努力的結果。

張子敬表示，環保署改制是「穿著衣服改衣服」，他也透露，一開始環保署想升格為環資部，但是無法獲得立委的認同，後來能說服立委與長官，升格為環境部，是因為有一整套想法，主要論述是必須面對現在的氣候變遷的挑戰，這也是國內很成功的案例。

張子敬進一步說明，從兩年前蔡英文總統宣示2050淨零排放，環保署接著提出路徑、策略與法規、，在今年2月通過相關法規，環境部在下周二成立，也建立碳費徵收，經費有穩定來源，在組織改造內，建構國家環境研究院，讓淨零碳排從組織、法規、經費、研究量能等同時齊備，故2050年是很有機會達成淨零排放。

此外，環保署主秘葉俊宏細數過去36年來環保署的重大政策，包括徵收空污費、回收費、垃圾不落地、全面禁止廢五金輸入，推動河川整治、資源回收、限塑政策、建構明與有效率環評審查制度等，還有制訂海洋染防制法、資源回收再利用法、環境基本法等。





▲環境部下周二掛牌，末代署長張子敬今天在致詞時表示，自己感想是有點感傷又高興。（圖／記者許敏溶攝）