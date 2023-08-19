別管山道猴子了！高雄「街道猴子」89行為曝　闖紅燈還按喇叭逼車

記者吳奕靖／高雄報導

網路知名社團《社會事新聞影音》po出一段影片，是發生在18日，鳥松區水管路與松埔路口發生一起糾紛，一名26歲孫姓汽車駕駛等紅燈時，頻頻鳴按喇叭要求機車族讓道，甚至在起步之後，還意圖對機車逼車，整個過程都被後方車輛拍下來，現在警方表示尚未接獲報案，不過已經找到這名孫姓駕駛，通知他到案說明。

▲一輛汽車違停機車格，長按喇叭要女騎士讓道，甚至逼車女騎士 。（圖／翻攝社會事新聞影音）

這段影片當中，就看到孫姓男子開著白色奧迪轎車停等紅綠燈想右轉，疑似認為右邊的一名女機車騎士擋道，所以長鳴喇叭要求她要讓開，這個舉動也讓女騎士也不滿意，因為現場也沒有「紅燈右轉」燈號。

▲一輛汽車違停機車格，長按喇叭要女騎士讓道，甚至逼車女騎士 。（圖／翻攝社會事新聞影音）

這個畫面都被後方駕駛看在眼裡，不但用行車記錄器拍下來，甚至還點出孫姓駕駛已經違規停在機車格，態度還怎麼可以這麼囂張，而且更誇張的是，他還闖紅燈切到女騎士旁邊，同時在綠燈起步後，還刻意逼車擋住女騎士的路，讓人看了真的很生氣。

仁武分局表示，經瞭解駕駛孫男違規佔用機車停等區，違反道路交通管理處罰條例第60條2項3款規定，可處新臺幣900元以上1800元以下罰鍰。此外，孫男違規鳴按喇叭，違反道路交通管理處罰條例第41條規定，處新臺幣300元以上600元以下罰鍰；另非遇突發狀況，在行駛途中驟然減速、煞車或車道中暫停，違反道路交通管理處罰條例第43條1項4款規定，可處新臺幣6000元以上36,000元以下罰鍰。

警方表示，綜合駕駛孫男違規行為，合計最高可處新臺幣38,400元罰鍰。