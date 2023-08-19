快訊／高雄驚爆情殺案！女慘遭「割喉放血」慘死　男自殘被送醫

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市岡山區發生一起命案！警消15日深夜獲報，一對男女外籍移工騎乘機車發生車禍，兩人雙雙倒臥血泊，警方到場一看，發現女子的脖子上被劃了一刀，當場沒有生命跡象；而男子的脖子上也有一刀，但意識清楚，兩人均被送往醫院救治，不過女子不幸傷重身亡，男子經救治已無生命危險。

▲岡山發生一起車禍，最後逆轉變疑似情殺案件，造成1死1重傷 。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起案件發生在15日深夜11點多，警方獲報，岡山區成功路466巷發生一起車禍，一對男女重傷倒地，現場噴了一地鮮血。消防局出動2車5人前往現場，發現傷者是2名外籍移工，20歲阮姓女子頭部有撕裂傷，當場沒有呼吸心跳，而25歲KIM姓男子頸部有撕裂傷，意識清楚，救護人員給予急救處置後，將2人緊急送醫。

▲警方於現場起獲一把疑似作案用的水果刀 。（圖／記者許宥孺翻攝）

原以為是場車禍，不過兩人的脖子上被發現有刀傷，警方懷疑不單純，調閱監視器畫面，發現阮姓女子騎乘機車載著男子，疑似在過程中遭後座男子持刀攻擊頸部，經送醫搶救後仍不治。而該名KIM姓男子也在犯案後隨即自刎，所幸送醫後尚無生命危險，不過目前意識不清，仍在院治療當中。

警方調查，這對男女是情侶，疑似感情問題，導致KIM姓男子痛下殺手，警方也在現場起獲一把疑似作案用的水果刀。全案需等KIM男恢復意識、釐清案情後，依殺人罪嫌移送地檢署偵辦。

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