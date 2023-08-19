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共軍台海周邊軍演　安全事務人士點一關鍵時間：迴避大衛營峰會

▲解放軍海軍052B武漢艦（舷號169）。（圖／翻攝上觀新聞）

▲解放軍海軍052B武漢艦（舷號169）。（圖／翻攝上觀新聞）

記者陳家祥／台北報導

副總統賴清德出訪巴拉圭、過境美國紐約與舊金山，引發中國強烈抗議，當時在出發時發動3天軍事演習；如今賴任務圓滿完成歸國，中共再度宣布將在台灣周邊組織海空聯合軍演，「對『台獨』分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告」。對此，熟悉安全事務的人士觀察，中共軍演時機點巧妙，避開18日在美國大衛營舉行的美日韓峰會，有減少與國際直接衝撞的意味。

解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校19日表示，將在台灣周邊組織海空聯合軍演，重點演練艦機協同、奪取制權等項目，檢驗戰區部隊聯合作戰能力，「這是對『台獨』分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告」。

另外，中共中央台辦負責人就賴清德「過境美國」發表嚴正聲明，強烈譴責賴的行為是為了騙取選票而「倚美謀獨」、「竄美賣台」，更形容他是不折不扣的「台獨工作者」、徹頭徹尾的「麻煩製造者」，只會將台灣推向兵凶戰危的險境。

熟悉安全事務的人士認為，相關單位已充分掌握資訊，目前掌握，可能樣態將是以正在進行中的東部戰區例行軍演為基礎，增加機艦騷擾的頻率，包括騷擾中線等；此外，戰略支援部隊也將操作輿論認知攻勢，以「戰爭恐懼」進行對台灣選舉的實質介入。

該人士觀察，共軍軍演的時間選擇巧妙，不同於4月時選擇在總統蔡英文離開美國返台的時間點，這次跳過8月18日，相當程度要避開18日在美國大衛營舉行的美日韓峰會，甚至也不敢另外掛上「聯合利劍」這類劍拔弩張的演習名稱，減少與國際直接衝撞的意味，「儘管沒有意義」。

該人士指出，目前中國在經濟狀況持續「往下發展」的狀況下，加上水患災情也還在收拾的情境下，北京終究還是選擇一個與國際社會對抗的劇本，凸顯出其內部治理問題，且對國際現勢的理解跟因應都出了很大的問題。

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