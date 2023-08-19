屏東17歲少年失聯多日「陳屍溪邊」全身腫脤　檢警驗屍追死因

▲陳姓少年陳屍在來義鄉阿樂岸溪邊，潮州警分局報請檢察官驗屍查死因 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣春日鄉17歲陳姓少年，15日時被民眾發現陳屍在來義鄉阿樂岸溪邊，死因成謎，轄區的潮州警分局已報請檢察官驗屍，釐清死因。

潮州警分局於8月15日17時30分許接獲民眾報案，指稱在來義鄉阿樂岸溪內發現一具浮屍，經消防人員協助打撈上岸後，警方依規定通知鑑識人員進行採證，因遺體在水中浸泡、變得腫脹，面容也難辨認，沒有明顯外傷，但初步檢視為年輕男子。

潮州警方獲報處理時，家住春日鄉的17歲陳姓少年(就讀高中)的家人，因為少年失聯多日，家屬正好也在溪床旁的橋梁邊找人，警方詢問剛發現這具遺體，詢問家屬，家屬確定是陳姓少年，家屬表示，失聯當晚，和友人外出，就沒有回家。

警方表示，阿樂溪旁產業道路相當狹窄，警方巡邏車無法進入；據初步了解，陳姓少年當晚與友人疑似夜遊，由於天色昏暗，是否途中發生意外，同行的友人以為他先行返家，未特別注意他狀況？目前警方已依法報請檢察官相驗釐清死因中。

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