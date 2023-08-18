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警察揮汗拚治安！新北市政顧問贈500支冰棒消暑　波麗士大人喊讚

▲▼ 新北市市政顧問暨蘆洲義警中隊長楊宗翰體恤警察辛苦，致贈500支冰棒與蔬果 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北市市政顧問暨蘆洲義警中隊長楊宗翰體恤警察辛苦，致贈500支冰棒與蔬果 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

杜蘇芮和卡努颱風席捲台灣期間，警察同仁們冒著風雨，守護著家園的安全。颱風過去，天氣變得炎熱，警察同仁們仍然在炎熱的馬路上值勤。新北市政府顧問兼蘆洲義警中隊長楊宗翰對於這些警察同仁的辛勞倍感敬佩，特別送上500支冰棒和新鮮的蔬菜水果，讓他們感受到社區的愛與支持，鼓勵他們繼續為治安和校園安全努力。

在暑假期間，陽光強烈，紫外線過量。然而，新北市蘆洲分局的警察同仁們仍然堅守崗位，守護著社區的治安。人們經常能夠看到他們在炎熱的陽光下巡邏和引導交通，衣服濕了又乾，乾了又濕。

▲▼ 新北市市政顧問暨蘆洲義警中隊長楊宗翰體恤警察辛苦，致贈500支冰棒與蔬果 。（圖／記者戴上容翻攝）

新北市政府顧問兼蘆洲義消中隊長楊宗翰向來熱心於公益事業。得知警察同仁在酷熱的陽光下執勤，他特地與妻子陳姵君女士等人一同前往蘆洲警消單位，送去了500支冰棒，希望警察同仁們在工作後能享受一口冰涼的飲品，紓解壓力，避免中暑。

楊宗翰表示，除了冰棒外，他們還購買了近日農會生產的應時蔬菜和水果，共5箱160顆水梨。這些慰勞物資昨天被贈送給了蘆洲的七個警消單位，包括蘆洲分局、三民派出所、延平派出所、蘆洲派出所、集賢派出所、蘆洲區公所和蘆洲消防局。他希望這些舉動能夠表達他對辛苦的警察和消防同仁的感激之情。

蘆洲分局長林詮峰代表全體警消同仁接受了這份慷慨捐贈。大家在蘆洲分局門前合影，他向楊中隊長及夫人表達了誠摯的謝意，並承諾將繼續履行職責，為社會大眾提供服務，維護治安，保護家園的安全，營造安居樂業的良好環境。

▲▼ 新北市市政顧問暨蘆洲義警中隊長楊宗翰體恤警察辛苦，致贈500支冰棒與蔬果 。（圖／記者戴上容翻攝）

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關鍵字：

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