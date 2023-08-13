22網紅名人個資被他看光光！三重警盜帳密瘋狂起底...下場出爐

▲藝人豆花妹（蔡黃汝）、網紅蕾拉。（圖／翻攝自臉書、IG）



記者黃資真／新北報導

新北三重分局一名李姓員警盜用陳姓小隊長的帳號，查詢藝人蔡黃汝（豆花妹）、阿部瑪利亞等個資，導致陳因督導不周被記申誡3次，陳也怒向李提告。新北地院考量2人達成和解，依公務員假借職務上之機會非法蒐集個人資料罪處6月，緩刑3年，須提供50小時義務勞務。

因陳姓小隊長把查詢系統帳密貼在電腦前後，25歲的李員偷偷記下後，在2021年9月10日值夜班時，盜用帳號偷偷登入查詢多達22名藝人的個資，大部分為火辣網紅、藝人，包括藝人蔡黃汝、阿部瑪利亞、直播主王依渟、網紅蕾拉、AV女優「娃娃」翁雨澄、JKF女郎張語昕、性感DJ藍星蕾等。

由於1個小時內的查詢次數過多，警政署查覺有異通報三重警分局調查，陳小隊長到案說明急忙喊冤，經調閱監視器後才查出犯案的真兇為李員。

案件曝光後，三重分局將李員記過2次，時任偵查隊長記申誡1次，連陳小隊長也因督導不周連帶懲處申誡3次，陳氣炸向李員提告妨害電腦使用罪。

法官考量李員與陳小隊長達成和解，賠償所受損害，陳亦同意給予從輕量刑及緩刑機會，依公務員假借職務上之機會非法蒐集個人資料罪處6月，緩刑3年，須提供50小時義務勞務。