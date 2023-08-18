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欠債男潛入商辦大樓健身房行竊　警專實習生首次圍捕建功

▲桃園市桃園區國際路某傷但大樓健身房日前發生竊案，警方調閱監視畫面鎖定竊嫌身分。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市桃園區國際路某商辦大樓健身房日前發生竊案，警方調閱監視畫面鎖定竊嫌身分。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區某商辦大樓健身房日前發生竊案，損失1萬6千餘元現金，業者事後向警方報案，桃園警方根據大樓監視畫面鎖定王姓男子涉有重嫌，昨天下午大樓警衛通報王姓男子現身大樓內，警方立即動員包括實習中的警專生到場逐層搜捕，最後在5樓處查獲王男，員警出示相關事證，王男才坦承犯案，辯稱因積欠債務才利用大樓下班後潛入辦公室行竊，警方偵訊後依竊盜罪嫌將王男函送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市王姓男子昨日下午潛入桃園區某商辦大樓企圖行竊，桃園警方據報後在大樓逐層搜索。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市王姓男子昨日下午潛入桃園區某商辦大樓企圖行竊，桃園警方據報後在大樓逐層搜索。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，日前桃園區國際路某商辦大樓健身房遭竊，竊賊利用深夜入侵大樓竊取1萬6千元現金後逃逸，業者翌日察覺失竊後向局龍安派出所報案，警方據報後積極追查，根據現場監視畫面鎖定33歲王姓男子涉有重嫌，警方研判竊嫌可能利用上班時段進入商辦大樓，等待辦公大樓人員下班後再行竊，同時認為，犯嫌可能會再次犯案，並與大樓警衛保持聯繫。

果然，昨天下午大樓警衛發現有類似特徵男子進入大樓立即通報警方，龍安派出所警員洪紹珉、張可森與警專實習生陳貴泓趕往現場，經比對監視器畫面確認為鎖定之王姓男子。

▲桃園市王姓男子昨日下午潛入桃園區某商辦大樓企圖行竊，桃園警方在5樓樓梯間查獲，帶回派出所偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市王姓男子昨日下午潛入桃園區某商辦大樓企圖行竊，桃園警方在5樓樓梯間查獲，帶回派出所偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警兵分多路分別在1樓、10樓處分層搜捕，沿途詢訪在場人員，但直到地下室都未發現王男蹤影，員警後來走樓梯往上層搜查，員警瞄到樓梯間有人影逃竄，特徵與鎖定的王姓男子相符，立即尾隨追查，終於在5樓樓梯間將其攔獲，員警出示相關事證，王男當場認栽。

桃警偵訊時，王男坦承犯行，辯稱因積欠大筆債務無力償還才鋌而走險，員警偵訊後依竊盜罪嫌函送桃檢偵辦。

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