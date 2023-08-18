公信電子南部研發中心崑大揭牌　產學共創智慧電車新未來

▲崑山科技大學，18日攜手產學合作夥伴公信電子，共同成立「公信電子南部研發中心」並盛大舉辦揭牌典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學致力於整合產業和學術資源，推動電動車先進技術的傳播，並全面培育電動車產業所需的優秀研發人才，18日攜手產學合作夥伴公信電子，共同成立「公信電子南部研發中心」並盛大舉辦揭牌典禮。

產官學研等人士蒞臨見證，此一合作期能充分利用崑大的電動車實踐基地，促進學術和產業間的無縫接軌，進一步推動南台灣電動車研發的領域以及人才培育目標。

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「公信電子南部研發中心」由公信電子宣明智董事長、崑大李天祥校長及雍御企業黃梅菁總經理等人共同參與揭牌儀式，宣明智董事長和李天祥校長也共同頒發「第一屆電動車暨汽車電子產學研究培訓課程」結訓證書與獎學金，崑大共計15位來自電機系與機械系的學員成功通過公信電子的檢定和評鑑，驗證半年來的培訓成果。

活動另展示學員採用公信電子的相關晶片平台所完成的作品，以及公信電子車用產品組裝的PCBA螺絲鎖付影像檢測AOI設備開發成果，還有自駕電動沙灘車（AGEATV）等創新成果。活動吸引了來自電動車相關產業的嘉賓、專家學者以及高中職代表共襄盛舉，見證南部地區電動車創新發展與人才培育的新篇章。

此外，現場也呈現了由公信電子、雍御企業和崑山科大共同合作開發的「台灣首台4輪驅動的電動沙灘車」，該車型即將於「2023年米蘭國際機車暨零配件展EICMA」參展。

崑山科大更攜手古董車刻王合擎公司攜手打造「經典電動古董車」和「電動古董接駁車」，以及與公信電子、酷冷科技公司聯合開發的「GPT雲端電動車組立系統」，該系統引入前膽的人工智慧自然語言處理技術，使電動車的組裝過程更加智能化和高效化。此系統利用GPT（Generative Pre-trained Transformer）技術，可透過分析車輛設計、元件結構等數據，快速生成最佳的組裝方案，加快培育電動車組裝人才，從而提高生產效率，降低成本，並確保每一輛車輛的質量和性能。透過這些創新解決方案，將電動車的3D建模技術、無人師傅教學模組和專業知識融合，為產學研帶來嶄新的電動車組裝ChatGPT體驗，也為「公信電子南部研發中心」的揭幕增色。

李天祥校長表示，電動車技術的發展是未來重要的趨勢，公信電子作為電動車領域的佼佼者，與該校的合作無疑加速學校在這一領域的發展。同時透過教育部對崑大的支持，包括「綠能科技研究中心」和「車用零組件生產自動化類產業環境工廠」等研發計畫的資助，崑大在電動車技術研發和人才培訓方面蓄勢待發。

宣明智董事長提到，南部電動車研發中心將成為一個集研發、設計、測試和創新於一體的綜合性研究機構，涵蓋從整車零部件的開發、建模、匹配、電控、性能模擬到控制器設計等多個領域，全面提升南部地區在電動車領域的影響力和競爭力。同時，這個中心也將與崑山科技大學緊密合作，培育符合產業需求的本地化人才，引領整個行業邁向更環保和智能化的方向，共同推動電動車產業的可持續發展，為電動車的未來帶來更多可能性。他相信，該心的成立將成為電動車技術發展和人才培養的重要里程碑，也是南部地區實現更綠色、更智能交通體系的關鍵一步，透過本次學界、產業和政府的緊密合作，公信電子南部研發中心將成為推動南台灣成為電動車技術和創新的重要樞紐。

鐘俊顏副校長補充，崑山科大繼2022年10月與公信電子、雍御企業攜手合作，建立「電動車產業技術研發暨人才培育中心」，並在今年4月22日的「58週年校慶及電動車產學成果捐贈典禮」上首次展示研發成果，獲得賴清德副總統、臺南市長黃偉哲以及產官學界的重要貴賓們蒞臨現場給予高度肯定，讓各界見證了產學合作在電動車領域所取得的成果，也證明崑大在此一方面的研發實力已跟上業界腳步。