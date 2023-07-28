南部縣市突放颱風假惹議！氣象局：上班時間剛好風雨「強轉弱」

記者李姿慧／台北報導

南部今晨風大雨強，高雄、台南、屏東、嘉義等縣市原本今(28日)正常上班上課，未料今晨6時突然緊急宣布停班停課，引發部分已經出門民眾不滿。針對南部縣市臨時放颱風假，氣象局表示，原本預測昨晚到今晨颱風接近南部，陣風可達9到10級，今上午風力減弱，上班時間剛好是風雨較大慢慢減弱期間，

▲今晨南部風雨強勁，突放颱風假惹部分已上班民眾不滿。（示意圖／記者周宸亘攝）

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嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣今天清晨6時後臨時宣布停班停課，其中嘉義遲至上午7時過後才宣布，不少網友抱怨：「早上6:30就到幼兒園打卡上班，工作到一半停班停課，措手不及啊!!!一路上風雨很大」、「太晚了跨縣市的都出門了」。

針對南部縣市突然臨時宣布停班停課，氣象局預報員劉宇其表示，根據預測，昨日晚間到今日凌晨颱風逐漸接近南部地區，風力預報從昨夜開始，大概是平均風力6～7級、陣風9～10級，測站這段時間有觀察到如此風勢；今日上午風勢有逐步減弱現象，不過沿海風力仍大，今天上午風力預報減弱到平均風力5～6級，陣風8～9級。

劉宇其表示，由於上班時間剛好在風雨較大、慢慢減弱期間，沿海鄉鎮風力比較大，這樣的即時最新氣象資訊也透過管道跟地方政府溝通，讓地方政府考量其他因素做相關決策。