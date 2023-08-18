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雲豹能源短短幾年毛利919%　國民黨團諷：「綠能教父」賴勁麟太強了

▲國民黨團召開「綠能！綠能！綠能你不能！」記者會 李德維 林思銘 台北市議員游淑慧。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林思銘（左起）、李德維、游淑慧出席國民黨團17日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立法院黨團今（18日）舉行記者會，指民進黨立委賴品妤的父親、前綠委賴勁麟遭揭露，擔任包括取得政府多項大標案的雲豹能源公司董事長及19家能源公司代表人，且政治獻金獨厚民進黨人士，形成新型的「綠色黨產」。國民黨團質疑，賴勁麟擔任雲豹能源公司董事長以來，為何其公司與子公司能取得多項政府大型能源標案？且雲豹能源在短短幾年內毛利竟可達919%？這其中到底是否有貓膩？為何都台電虧到脫褲子，雲豹能源卻能賺到買房子？

國民黨團18日舉行「綠能！綠能！綠能你不能！」記者會，由黨團首席副書記長李德維主持，立委林思銘與台北市立委參選人議員游淑慧出席。林思銘表示，蔡政府訂定天然氣50%、綠能20%、燃煤30%、核能0%的2025年電力發電配比，追求「2025非核家園」，但原來民進黨推動的背後，是掌握這些綠能政策的執行，設立綠能產業或者與綠能廠商共同合作，大賺綠能財及台電的購電財，其中的利益輸送關係有多深，未來還會大賺多少而造成台電的持續虧損，實在是深不可測。

林思銘指出，這樣錯誤的能源政策，民進黨不趕快修正，仍不願重啟先進國家認為乾淨能源的核能發電，令人百思不解，直到爆出賴勁麟擔任了18家能源相關企業的董事長，國人才發現到這位「綠能教父」太強了吧。更令人覺得奇怪的是這18家公司，均設在台北市內湖基湖路一號的四樓與六樓，樓上樓下都是賴勁麟的綠能公司。

林思銘說，賴勁麟靠著蔡政府力推風電及光電等綠能，短短三、四年的時間內，連續成立18家綠能公司，真的不得不讓人起疑，究竟是賴真的眼光獨到，還是另有貓膩？而這18家能源關係企業中，雲豹能源是是總統蔡英文上台後設立專攻光電的開發商，7年多來身價一夕暴漲，更在沒有任何工程實績的情況下，能拿下政府標案成為光電開發商；此外，該公司更在賴勁麟擔任董事長後，捐了近八成政治獻金給民進黨新潮流參選人。

游淑慧進一步說，雲豹能源2016年2月成立後，7年來把整個太陽能、生質能、儲能、水處理到送電，全部一條龍式包辦；雲豹能源成立第1年拿下立法院綠屋頂標案，第2年拿到在嘉義新塭國內最大水面型標案，之後的每一年都取得政府大型標案，更厲害的是，雲豹能源的毛利，在短短幾年內成長919%，然而一般上市20年的公司，毛利能夠達20%就已經不得了。

游淑慧又指，雲豹能源和其子公司及公司相關董監事人員，近幾年捐給民進黨中央的政治獻金有310萬元；給民進黨籍候選人就捐了59位，總金額高達1468萬元，而賴品妤拿了75萬元。游質疑，是不是已經形成新型的「綠色黨產」？明明台電是大盤商，結果是虧到脫褲子，雲豹卻賺到買房子？雲豹能源到底是能源公司？還是工程公司？難道政府光電標案，只有雲豹能源可以做嗎？

對於民進黨回擊稱，藍營也有很多相關人士，在綠能產業出任相關職，李德維表示，藍營人士在綠能產業任職的狀況，與賴勁麟完全不相同；例如國民黨副主席夏立言，在華新麗華公司擔任董事，時間從109年6月迄今，華新麗華公司是在55年核准成立，前行政院副院長杜紫軍也在華新麗華公司擔任獨董。

李德維指出，國民黨執政期的政府官員，卸任後擔任相關成立時間相當悠久的能源公司職務，幾乎是獨董或董事，這和賴勁麟擔任雲豹能源董事長，且取得相當大的獲利，完全不相同。

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