綠批藍政要也任綠能董事　他揭真相諷：8個老藍男比不上1個老綠男

▲國民黨台北市議員張斯綱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

近期政治圈引發綠能產業爭議延燒，國民黨猛攻民進黨立委賴品妤的父親賴勁麟為雲豹能源董事長，且掛名公司代表人的能源相關公司高達18家，更長期贊助綠營新潮流政治人物；民進黨則反擊，實際上，國民黨許多要角都身兼綠能產業的董事或獨立董事。對此，國民黨台北市議員張斯綱17日則在臉書舉出兩黨涉及綠能產業的差別諷刺，「8個老藍男還比不上一個老綠男。」

張斯綱指出，民進黨上窮碧落下黃泉，花了將近一週的時間，找出了8位國民黨執政時期的政務官，或是國民黨中常委，也任職，或是投資再生能源事業，但是根據民進黨記者會公佈的資訊與哏圖，如今民進黨指控的8人，擔任的都是董事，或者獨立董事，而非負責人，且任職的公司，都是耕耘業界多年，素有實績的大公司，例如上緯、中鼎、森葳、世紀離岸，華新麗華等，不像雲豹能源，是在民進黨執政時期，專門為了包攬政府標案而生的「新型黨營事業」。

對此，張斯綱不禁諷刺，「本黨真的輸，完全看不到民進黨車尾燈」，國民黨8個「老藍男」加起來，還抵不過賴勁麟一個「老綠男」就有19公司，掛19個董事長，感謝民進黨，幫國民黨還原真相，說公道話。

張斯綱也喊話，所以民進黨可以好好回答，「妤電共生」的奧義了嗎？為什麼「綠能，大家都不能」？為什麼雲豹能源稅後淨利一年成長21倍，台電卻賠到脫褲子？