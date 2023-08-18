高鐵新版「卡娜赫拉彩繪列車」亮相！未來2年都能搭　全新周邊出爐

▲ 台灣高鐵公司全新打造的彩繪列車。（圖／高鐵）

記者李宜秦／台北報導

台灣高鐵公司全新打造的彩繪列車，今（18）日在高鐵南港站舉辦首發儀式，新版彩繪列車延續2019年「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」的聯名合作，這次改以繽紛花卉為主題，選用櫻花、向日葵、繡球花及海芋四種花卉，透過鮮豔的彩繪營造美好台灣的國旅意象及「永續旅遊」清新感受。

新版彩繪列車每節車廂外觀各有不同的設計巧思，搭配P助與粉紅兔兔及好朋友們分別化身Q版列車駕駛、列車長、服勤員、站務員及維修技師等角色，預計行駛至2025年8月，未來2年旅客都有機會搭乘到這台花朵紛飛的彩繪列車，高鐵企業網站也設置專屬活動網頁，將公布列車預計運行班表。

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▲▼ 台灣高鐵公司全新打造的彩繪列車並推出多款高鐵聯名商品。（圖／高鐵）

高鐵公司表示，針對一向深受粉絲喜愛的聯名瓶裝水，推出4款全新包裝，即日起透過高鐵站內7-ELEVEN門市及列車上的推車販售。還有4款聯名系列糕點包括：草莓流心半月燒、楓糖小可頌、喵喵喵咪造型土司、迷你小饅頭，即日起也在全台7-ELEVEN門市同步販售。

多款高鐵聯名商品，包括最受小朋友喜愛的四輛組玩具車、上班族必備的證件套以及多款新品：馬克杯、多用途領巾、環保摺疊傘、造型包以及聯名時尚錶款等，全部以彩繪列車花樣延伸設計，歡迎旅客立即搶購。

為了延伸搭高鐵綠色運具「永續旅遊」的樂趣，「高鐵假期」配合彩繪列車運行，規劃4大主題、共18條專屬行程，每條行程都特別安排旅客有機會能夠搭乘到這部嶄新的彩繪列車。

▲針對一向深受粉絲喜愛的聯名瓶裝水，高鐵推出4款全新包裝，另還有4款聯名系列糕點。（圖／高鐵）