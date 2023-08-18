　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣文博會首例！巨型雙馬戲篷首度合體　連續10天百場夢幻演出

▲▼文化部「2023台灣文博會」與「FOCASA馬戲藝術節」強強聯手，首度合體雙馬戲篷、戶外馬戲樂園，連續10天帶來近百場演出。（圖／文化部提供）

▲文化部「2023台灣文博會」與「FOCASA馬戲藝術節」強強聯手，首度合體雙馬戲篷，打造戶外馬戲樂園，連續10天帶來近百場演出。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

2023台灣文博會將首次引入大型表演藝術，將於主展區「空總台灣當代文化實驗場」，首度合體雙馬戲篷「巨型Village-13」與「全白夢幻Village-7」，集結全台野性、爆炸力十足的表演團隊，連續10天帶來近百場震撼演出，今（18）日於「文博會限定版」的FOCASA上線開賣，更在8/18-21祭出早鳥優惠。

文化部表示，「2023台灣文博會」與「FOCASA馬戲藝術節」強強聯手，打造一座充滿野性能量的魔幻表演平台，匯聚來自台灣各地的頂尖表演團隊，呈現不同面向的「野台灣」，展現從台灣土地發展的創作能量，讓觀眾近距離感受，喚起心中的野性與靈魂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不同領域的頂尖表演團隊，首次集結在V-13馬戲篷，展現台灣獨有不同口味的「野」，帶來最野的作品，包含充滿草根性野的阮劇團、展現身體野的布拉瑞揚舞團、展現文化純粹野的蒂摩爾古薪舞集、與自然連結野的優人神鼓、釋放情緒野的沙丁龐客劇團等。

▲▼文化部「2023台灣文博會」與「FOCASA馬戲藝術節」強強聯手，首度合體雙馬戲篷、戶外馬戲樂園，連續10天帶來近百場演出。（圖／文化部提供）

▲空總將變身為最魔幻馬戲樂園。（圖／文化部提供）

更以代表強而有力節奏的「曼波」為名，推出「馬戲曼波計畫」，邀請全台唯一馬戲人才培育學校的國立台灣戲曲學院，集結民俗技藝系、優尼客當代馬戲團、馬戲之門、九涉製作等新秀之力，以年輕世代的觀點，一起在V-13馬戲篷激起野性的浪花；還特別規劃「篷篷開箱」，跟隨FOCA福爾摩沙馬戲團腳步，來場奇幻馬戲學院之旅。

馬戲篷不僅僅是移動式的劇場，更化身為有機實驗室，V-7馬戲篷結合創意物件、開發肢體的作品及工作坊，包含戲曲學院民俗技藝系、紅鼻子馬戲團、0471特技肢體劇場、長弓舞蹈劇場、Mimofatguy及FORMOSA CREW等，帶領觀眾一起腦洞大開，另外也透過與跨域藝術家合作，設計一套打破界線的互動場域，邀請民眾自在找回屬於自己個人的「野」，探索身體的無限可能。
 
而空總在2023台灣文博會期間，戶外也轉變為大小朋友共融的馬戲遊樂場，有一系列充滿驚奇互動、趣味歡樂的展演，邀集扯鈴高手方庭良、雜耍技藝小綠人、Mr. Yes小丑劇團、劍玉師小螺絲、鐵環默劇Happy Curly、音樂打鐵仔魏亞民、舞立方特技趙敦毅、轉球達人景源等。多組精彩的街頭藝人，體驗戶外「YEAH趣舞台」的好看、好玩，傳遞扣合馬戲核心精神的快樂與勇氣。 

▲▼文化部「2023台灣文博會」與「FOCASA馬戲藝術節」強強聯手，首度合體雙馬戲篷、戶外馬戲樂園，連續10天帶來近百場演出。（圖／文化部提供）

▲不同領域的頂尖表演團隊，首次集結V-13馬戲篷震撼演出。（圖／文化部提供）

「FOCA福爾摩沙馬戲團」此次擔任表演策展，更跨界合作日本燈光裝置藝術家高橋匡太TAKASHI KYOTA，打造充滿幻想與驚奇的夢境世界。 

活動自9月22日～10月1日連續10天，「FOCASA雙馬戲篷」及「戶外馬戲樂園」將帶來近100場的演出、體驗活動、工作坊，超過30組表演團隊，透過馬戲在每個人心中不同的樣貌與想像，以多元、包容、有機、自由的馬戲精神，呼應台灣文博會的多元史觀與文化匯聚。8月18日起在文博會限定版的FOCASA上線開賣，開賣前3天（8/18-8/21）特別推出早鳥優惠，購票可洽Tixfun售票系統。

ET快訊
科技業潛規則？　知情人爆「用身體換業績」內幕
快訊／午後雷雨來了！　8縣市大雨特報
大馬死亡班機　最後合照曝光！
李玟淚崩《中國好聲音》現場影片曝光！　拍桌大喊「不公平」
比李多慧還強！「啦啦隊女神」安芝儇降臨台鋼
緯創跌停！AI股成重災區　台股下殺逾150點
光陽GP125「39800超誘人」！　機車優惠懶人包出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

物理系小編點出「山道猴子悲劇根源」　創作者轉發：這個厲害了

快訊／午後雷雨又來了！8縣市大雨特報　低壓雨彈轟防強降雨

台灣文博會首例！巨型雙馬戲篷首度合體　連續10天百場夢幻演出

「820還路於民遊行」侯友宜、柯文哲都會去！剩賴清德是待定名單

上銀科技捐助台科大1.2億元　培育AI＋能源永續人才

「羅漢魚造型」妹子走上街！　兩派戰翻：就像穿睡衣出門

七夕「1瓶水」就能求財求感情　情人節3種轉運方法曝

科技業潛規則？　知情人爆「用身體換業績」內幕：不然訂單怎麼來

台積電工程師「偷吃女同事」！扯出淫亂案外案　姦情決裂被暴打

徒步環島千里圓夢！4大學生花東縱谷壯遊　讚東部超「Chill」

墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」

邵雨薇叫賣..吳慷仁突現身「霸氣買50組」　她緊張了：男友在看怎麼辦＞＜

台大化工系實驗室爆炸　多名學生燒燙傷緊急送醫

行人「貼邊走」遭撞落溪溝　她腿部骨折...駕駛竟肇逃

散步遇雨...牠變「抽取式柴犬」　厭世擠出嘴邊肉：要下多久？

夏克立槓上郎祖筠「妳夠了沒」　要她拿證據：我老婆從來沒有傷！

「韓版李子維」安孝燮抵台♥　斯文Look黑襯衫+眼鏡..特地停下來給拍

前CLC Elkie見舒華力挺哽咽了QQ　刪子瑜合照挨轟：女孩友誼很美好

大馬飛機墜毀砸中車至少10死　路面焦黑...多名政治人物罹難

賈靜雯不靠老公「喜歡的我自己會買」　修杰楷帶女兒用「軍事教育」..她：滿好的！

物理系小編點出「山道猴子悲劇根源」　創作者轉發：這個厲害了

快訊／午後雷雨又來了！8縣市大雨特報　低壓雨彈轟防強降雨

台灣文博會首例！巨型雙馬戲篷首度合體　連續10天百場夢幻演出

「820還路於民遊行」侯友宜、柯文哲都會去！剩賴清德是待定名單

上銀科技捐助台科大1.2億元　培育AI＋能源永續人才

「羅漢魚造型」妹子走上街！　兩派戰翻：就像穿睡衣出門

七夕「1瓶水」就能求財求感情　情人節3種轉運方法曝

科技業潛規則？　知情人爆「用身體換業績」內幕：不然訂單怎麼來

台積電工程師「偷吃女同事」！扯出淫亂案外案　姦情決裂被暴打

徒步環島千里圓夢！4大學生花東縱谷壯遊　讚東部超「Chill」

馬祖海巡參謀主任狂A罐頭「連前妻都收到」　最愛鮪魚和紅燒扣肉　

物理系小編點出「山道猴子悲劇根源」　創作者轉發：這個厲害了

雙薪11萬！買新房「貸1200萬壓力大嗎？」　網見1關鍵抖了

台積電跌5元收539　台股大跌135點來到16381點

每人只要575元！爽住「高雄星級飯店」　當月壽星免費升等房型

緯創一度跌停引關注　法人：AI股短線震盪不代表行情結束

快訊／向侯喊話「過去就讓它過去」　郭台銘：理念相同就可談合作

羅嘉翎「忍骨折」出征大獎賽巴黎站　爭取奧運積分還要拚亞運

NewJeans成員Minji左肩上「突現刺青」　本人親自解答真相

怕併購？郭台銘邀喝咖啡談合作　柯文哲花蓮跑行程未回應

生活熱門新聞

這職業最容易「一夜情」　半數激戰過同事

群創處長戰3人妻！鄉民：老公怎麼辦

陸網紅拿癌母騙台人捐款　竟爽花500萬遊日

7:45進公司「主管從女廁出來」　科技男爆荒淫內幕

女業務為業績「跟老男人上床？」這1行業超多

全聯結帳「驚見新奇1物」！全場敲碗：中南部也需要

2天後結婚！美光工程師「宿舍KTV偷吃」被抓包

群創處長劈3女　郭正亮收8原文爆科技圈內幕

群創處長出軌3女！　她揭「小三非長官不睡」

即／低壓雨彈凌晨發威！12縣市大雨特報

群創處長辭職　內部信驚呆鄉民：夠硬

客買鴨肉麵提7要求　老闆霸氣趕人

好市多Sonoma精選乾酪綜合包驗出致癌物需回收

女友黑森林不見了　自爆「爸爸幫除毛」！他激戰傻了

更多熱門

相關新聞

10夯團秒殺戲！10縣市巡演免費看

10夯團秒殺戲！10縣市巡演免費看

台灣表演藝術10大天團聚集！將從8月到12月，舉行10場《文化平權巡演－庄頭劇場藝日限定》巡演免費欣賞，每一團都祭出空前傑作，包括躍演的秒殺戲《勸世三姊妹》、唐美雲歌仔戲團《天鵝宴》；明華園更帶來睽違11年的《超炫白蛇傳》，動員300人才能演出，孫翠鳳表示之前都「不敢演」，因為演完會「倒一個禮拜」。

馬戲團獅子突逃出籠子　失控衝向觀眾席...

馬戲團獅子突逃出籠子　失控衝向觀眾席...

獅子逃出鐵籠　觀眾尖叫狂逃

獅子逃出鐵籠　觀眾尖叫狂逃

馬戲團獅子表演中途出籠　觀眾驚嚇逃竄

馬戲團獅子表演中途出籠　觀眾驚嚇逃竄

228連假到六福村！ 沉浸嘉年華氛圍

228連假到六福村！ 沉浸嘉年華氛圍

關鍵字：

2023台灣文博會2023臺灣文博會台灣文博會FOCA福爾摩沙馬戲團FOCASA馬戲藝術節馬戲團

讀者迴響

熱門新聞

這職業最容易「一夜情」　半數激戰過同事

美60歲男「活松鼠卡進肛門」　痛到地獄尖叫

群創處長戰3人妻！鄉民：老公怎麼辦

藥廠女業務曝「5年睡百人換業績」：保險套隨時帶著

大馬墜機多名政治人物罹難　出事前未求救

將大量刪除下架！　YouTube宣布掃蕩特定類型影片

快訊／中國恆大集團　紐約申請破產

OL喝醉遭上司性侵　男同事們看她被抓走

陸網紅拿癌母騙台人捐款　竟爽花500萬遊日

《甘味》女星決定開刀摘子宮：想了3年

7:45進公司「主管從女廁出來」　科技男爆荒淫內幕

《山道猴子》確定翻拍真人版A片

王陽明被疑婚變蔡詩芸！認「兩人時間越來越少」

女業務為業績「跟老男人上床？」這1行業超多

全聯結帳「驚見新奇1物」！全場敲碗：中南部也需要

更多

最夯影音

更多
墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」

墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」
邵雨薇叫賣..吳慷仁突現身「霸氣買50組」　她緊張了：男友在看怎麼辦＞＜

邵雨薇叫賣..吳慷仁突現身「霸氣買50組」　她緊張了：男友在看怎麼辦＞＜

台大化工系實驗室爆炸　多名學生燒燙傷緊急送醫

台大化工系實驗室爆炸　多名學生燒燙傷緊急送醫

行人「貼邊走」遭撞落溪溝　她腿部骨折...駕駛竟肇逃

行人「貼邊走」遭撞落溪溝　她腿部骨折...駕駛竟肇逃

散步遇雨...牠變「抽取式柴犬」　厭世擠出嘴邊肉：要下多久？

散步遇雨...牠變「抽取式柴犬」　厭世擠出嘴邊肉：要下多久？

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面