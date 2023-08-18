台灣文博會首例！巨型雙馬戲篷首度合體　連續10天百場夢幻演出

▲文化部「2023台灣文博會」與「FOCASA馬戲藝術節」強強聯手，首度合體雙馬戲篷，打造戶外馬戲樂園，連續10天帶來近百場演出。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

2023台灣文博會將首次引入大型表演藝術，將於主展區「空總台灣當代文化實驗場」，首度合體雙馬戲篷「巨型Village-13」與「全白夢幻Village-7」，集結全台野性、爆炸力十足的表演團隊，連續10天帶來近百場震撼演出，今（18）日於「文博會限定版」的FOCASA上線開賣，更在8/18-21祭出早鳥優惠。

文化部表示，「2023台灣文博會」與「FOCASA馬戲藝術節」強強聯手，打造一座充滿野性能量的魔幻表演平台，匯聚來自台灣各地的頂尖表演團隊，呈現不同面向的「野台灣」，展現從台灣土地發展的創作能量，讓觀眾近距離感受，喚起心中的野性與靈魂。

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不同領域的頂尖表演團隊，首次集結在V-13馬戲篷，展現台灣獨有不同口味的「野」，帶來最野的作品，包含充滿草根性野的阮劇團、展現身體野的布拉瑞揚舞團、展現文化純粹野的蒂摩爾古薪舞集、與自然連結野的優人神鼓、釋放情緒野的沙丁龐客劇團等。

▲空總將變身為最魔幻馬戲樂園。（圖／文化部提供）

更以代表強而有力節奏的「曼波」為名，推出「馬戲曼波計畫」，邀請全台唯一馬戲人才培育學校的國立台灣戲曲學院，集結民俗技藝系、優尼客當代馬戲團、馬戲之門、九涉製作等新秀之力，以年輕世代的觀點，一起在V-13馬戲篷激起野性的浪花；還特別規劃「篷篷開箱」，跟隨FOCA福爾摩沙馬戲團腳步，來場奇幻馬戲學院之旅。

馬戲篷不僅僅是移動式的劇場，更化身為有機實驗室，V-7馬戲篷結合創意物件、開發肢體的作品及工作坊，包含戲曲學院民俗技藝系、紅鼻子馬戲團、0471特技肢體劇場、長弓舞蹈劇場、Mimofatguy及FORMOSA CREW等，帶領觀眾一起腦洞大開，另外也透過與跨域藝術家合作，設計一套打破界線的互動場域，邀請民眾自在找回屬於自己個人的「野」，探索身體的無限可能。



而空總在2023台灣文博會期間，戶外也轉變為大小朋友共融的馬戲遊樂場，有一系列充滿驚奇互動、趣味歡樂的展演，邀集扯鈴高手方庭良、雜耍技藝小綠人、Mr. Yes小丑劇團、劍玉師小螺絲、鐵環默劇Happy Curly、音樂打鐵仔魏亞民、舞立方特技趙敦毅、轉球達人景源等。多組精彩的街頭藝人，體驗戶外「YEAH趣舞台」的好看、好玩，傳遞扣合馬戲核心精神的快樂與勇氣。

▲不同領域的頂尖表演團隊，首次集結V-13馬戲篷震撼演出。（圖／文化部提供）

「FOCA福爾摩沙馬戲團」此次擔任表演策展，更跨界合作日本燈光裝置藝術家高橋匡太TAKASHI KYOTA，打造充滿幻想與驚奇的夢境世界。

活動自9月22日～10月1日連續10天，「FOCASA雙馬戲篷」及「戶外馬戲樂園」將帶來近100場的演出、體驗活動、工作坊，超過30組表演團隊，透過馬戲在每個人心中不同的樣貌與想像，以多元、包容、有機、自由的馬戲精神，呼應台灣文博會的多元史觀與文化匯聚。8月18日起在文博會限定版的FOCASA上線開賣，開賣前3天（8/18-8/21）特別推出早鳥優惠，購票可洽Tixfun售票系統。