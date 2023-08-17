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幕後／賴清德明凌晨返抵國門　綠評No surprise「是好事」

▲賴清德與AIT 羅森柏格（Laura Rosenberger）主席握手致意。（圖／翻攝自賴清德臉書）

▲賴清德與AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）握手致意。（圖／翻攝自賴清德臉書）

記者呂晏慈／台北報導

副總統賴清德以總統特使身份出訪巴拉圭，期間過境美國紐約、舊金山，預計於今（18日）凌晨返抵國門。一名熟知外交事務的綠營人士觀察，賴清德此行從頭到尾「no surprise（沒有意外）」，發表的談話沒有「新梗」，目的在於藉此建立與美方的互信基礎，選擇以低調的方式過境美國，希望讓美方認為：賴清德是個可靠的合作夥伴、務實的領導人。

該名人士指出，過去總統蔡英文花了許多年才與美國行政部門建立互信，賴清德也需要花更多努力，建立彼此的互信，例如近期接受外媒《彭博商業周刊》專訪、投書外媒《華爾街日報》，甚至在出訪時過境紐約、舊金山，都是彼此建立互信的過程。

該名人士直言，賴清德希望能夠繼承美方對於蔡英文的信賴，所以對於國際與兩岸事務「尊蔡」，不過，他畢竟無法直接繼承兩者的信任基礎，還是需要靠自己的努力，例如這次過境美國，是否有達到美方的期待值不知道，但絕對有增加雙方信任的基礎。

該人士舉例，賴清德此行非常低調，除了在行程安排上，在紐約與舊金山僅分別停留25小時、9小時，而且相較過去蔡英文出訪過境美國時，會與多位民意代表同行，當時立委們經常透過社群平台「高調」曝光行程細節，這次一位民意代表也沒有隨行，即是「低調」一例。

對於外界點評賴清德此次出訪行談話內容「沒有新梗」，他說明，「沒有新梗才是好事」，不斷重複一樣的話，就是建立雙方信賴的基礎和條件，因為賴清德不是要扮演「挑釁者」，他顯然也清楚明白美方的顧慮，未來一直到選舉投票日前，應不斷重述現在的國際、兩岸政策主張，無須給美方、國際社會任何「意外」，展現自己是可靠的合作夥伴、可信賴且務實的國家領導人。

至於賴清德出訪前後，社會輿論仍充斥「疑賴論」，該人士直指，「疑賴論不是美方在懷疑賴清德，是國民黨要美方疑賴」，不過該言論是否將應驗？他認為，美方還是會自己觀察，單就此次低調的過境行程來看，過程平順，應可增加互信的基礎。

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