路人大叫「不跳看不起妳」…20歲妹疑受刺激墜樓亡！家屬報警追究

▲20歲女子跳樓身亡，有人曾起鬨。（示意圖／瀟湘晨報，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江金華永康市一公寓近日一名20歲的女孩跳樓身亡，在她跳樓前，曾有人喊話「不跳看不起妳」。11日，死者家屬朋友透露，家屬已經報案，女孩租住在公寓6樓，疑因感情問題想不開。死者母親認為，起鬨者的言論與女兒的死相關，起鬨者說完兩三秒後女兒就跳樓了。12日，另一名女孩的親屬稱，目前已有人員到派出所接受調查。

據《瀟湘晨報》報導，近日，有網友發布影片稱，在浙江金華永康市一公寓，一名20歲的女孩跳樓身亡，在她跳樓前，曾有人喊話「不跳看不起你」，家屬想要追究對方責任。

12日，另一名死者親屬稱，11日相關影片引發關注後，已有人員到派出所接受調查。事發地附近派出所工作人員表示，當時警員已經出了警，針對反映有現場有起鬨者的情況，他們已經記錄，但具體情況不便告知。

網友發布影片顯示，事發當天晚上，一名女孩站在一棟高樓窗戶欄杆外，樓下有人喊「不跳老子看不起妳」、「把你抓起來」，緊接著女孩墜落。

8月11日，影片發布者馮先生透露，他是死者家屬的朋友，女孩今年20歲，貴州人，事發地是在永康市麗州南路的一個公寓，女孩租住在公寓的6樓。

馮先生透露，7月30日晚上11多，女孩疑因感情問題想不開，站在了6樓窗戶的外邊。後家屬接到通知趕到現場，但女孩早已經身亡，警方告知排除他殺。不過事後有知情者向家屬提供了一段影片，影片顯示，在事發前曾有人在樓下喊話起鬨。

死者的一名家屬認為，樓下起鬨者對女孩的死有刺激作用，應該追究對方責任，家屬報了警。目前，女孩的遺體仍在當地殯儀館。

死者母親稱，她認為起鬨者的言論與女兒的死相關，起鬨者說完兩三秒後女兒就跳樓了，而事後派出所警員告訴她，影片中的兩句分別是兩個人說的，在樓上聽不到，所以她女兒的死和他們沒有關係。

8月12日，另一名女孩家屬告知，目前已經有人員已經到派出所接受調查。另外，馮先生也稱，針對有多人喊話的情況，警方告知家屬，另外一個人說「把你抓起來」是針對第一個起鬨者說的，並不是針對死者。

事發地附近派出所工作人員表示，當時警員已經出了警，針對反映有現場有起鬨者的情況，他們已經記錄，但具體情況不便告知。

在今年6月，江蘇蘇州也發生過類似事件。據蘇州警方通報，2023年6月29日17時許，一名24歲男子在蘇州吳中區某高層建築欲輕生。沈某 （男，67歲）途經事發地，現場起鬨，發表慫恿跳樓等不當言論，造成不良社會影響。依據《中華人民共和國治安管理處罰法》相關規定，沈某被該局依法行政拘留。

北京匯祥律師事務所律師羅燦認為，在公共場合內有人輕生的情況下，發表「不跳看不起你」等言論，無論輕生者有沒有聽到，都涉嫌擾亂公共秩序，警方可以根據情節、社會影響等方面來作出處置。至於家屬能否據此向起鬨者索賠，需要根據現場實際情況，事件的關聯程度來作出具體判斷。

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