陸央行：繼續引導房貸利率和首付比例下調

▲大陸央行表態，將持續引導房貸利率下調。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸央行、外匯管理局8月1日召開2023年下半年工作會議，強調將支持房地產市場平穩健康發展，繼續引導個人住房貸款利率和首付比例下行，更好滿足居民剛性和改善性住房需求。

會議提到，下半年要繼續精準有力實施穩健的貨幣政策，持續改善和穩定市場預期，為實體經濟穩定增長營造良好的貨幣金融環境。綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，發揮總量和結構性貨幣政策工具作用，大力支持科技創新、綠色發展和中小微企業發展，著力增強新增長動能。

會議指出，要加強和改善外匯政策供給，維護外匯市場穩健運行，密切關注跨境資金波動情況，加強宏觀審慎管理和預期引導，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。

會議強調，要支持房地產市場平穩健康發展，落實好「金融16條」，延長保交樓貸款支持計劃實施期限，保持房地產融資平穩有序，加大對住房租賃、城中村改造、保障性住房建設等金融支持力度。

會議提到，要因城施策精準實施差別化住房信貸政策，繼續引導個人住房貸款利率和首付比例下行，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，並指導商業銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率。

會議還指出，要切實防範化解重點領域金融風險，統籌協調金融支持地方債務風險化解工作，進一步完善金融風險監測、評估與防控體系，繼續推動重點地區和機構風險處置，強化風險早期糾正，豐富防範化解系統性風險的工具和手段，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。