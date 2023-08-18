　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

恆大「聲請破產保護」並非破產…專家讚是「高招」：碧桂園或效仿

記者鄭思楠／綜合報導

彭博社18日消息，法庭文件顯示，中國恆大集團依據美國《破產法》第15章在紐約聲請破產保護，消息迅速登上各大熱搜榜第一。根據美國破產法第15章，該章程為借款人提供了一個同時提出債權和清償所有債務的機會。破產保護並非公司未來無法經營，也不是破產清算，只是一種繼續經營下去的手段。

▲▼恆大。（圖／達志影像／美聯社）

▲恆大在紐約聲請破產保護。（圖／達志影像／美聯社）

報導稱，《破產法》第15章讓企業在其他地區進行重組安排時，美國資產也能得到保護。

恆大的聲請文件中提到香港和開曼群島正在進行的重組程序，該公司幾個月來一直在努力敲定離岸債務重組計劃。7月，恆大獲得香港法院批准，將在本月對離岸債務重組計劃進行表決。

▲恆大集團創辦人許家印,恆大地產樓盤。（圖／CFP）

▲瘋傳創辦人許家印離婚，引發脫產與切割債務的質疑聲浪。（圖／CFP）

根據美國破產法第15章，該章程為借款人提供了一個同時提出債權和清償所有債務的機會。外國破產可能不適用於美國債務，但根據本章規定聲請破產，一個債務人可以在多個地方同時宣布破產，這給了個人或公司機會在每一個欠債的地方立即獲得救濟。破產保護並非公司未來無法經營，也不是破產清算，只是一種繼續經營下去的手段。

據《星島日報》報導，香港金融學者李兆波認為，這是「高招」，旨在令美資銀行無法扣押資產，並為其債務作出緩衝，以完成「保交樓」任務。他認為這是「高招」，如果今次成功的話，另一陷入財困的碧桂園也會效仿，但可能會影響外資對大陸房企的信心。

恆大集團聲請破產保護，高層卻仍領取千萬年薪，也引發外界爭議。董事會主席許家印的薪酬為12.6萬元人民幣（約新台幣55.06萬元），被稱為許家印「左右手」的夏海鈞雖然已經離職，但他在2022年仍領了2123.1萬元人民幣（約新台幣9280萬元）的薪酬。

對此，恆大17日回應，相關報導存在誤讀。按照香港財務會計規則，即便期權無法兌現，也需要按照期權發放時的評估價值分攤計入薪金，因此顯得年薪很高，實際上這並非高管的真實收入。

▲恆大集團前行政總裁夏海鈞。（圖／CFP）

▲恆大集團前行政總裁夏海鈞。（圖／CFP）

16日，恆大地產集團有限公司公告，當日收到中國證監會下發的《立案告知書》，因公司涉嫌信息披露違法違規，根據法律法規，中國證監會決定對公司立案。恆大地產表示，公司將積極配合中國證監會的調查工作，並嚴格按照相關要求履行信息披露義務。

另外，大陸16日盛傳恆大集團創辦人許家印離婚，引發脫產與切割債務的質疑聲浪。但面對媒體求證，恆大方面16日表示「不清楚，沒有消息」。

ET快訊
鄰車停家門口太久！美女主播氣壞「把它折彎」　這下慘了
北市貪官手法曝！　膠袋塞油管詐維修費
不只許處長！群創員工爆「小三超心機上位」　正宮離職
內湖轎車衝進餃子館起火！　關鍵5秒畫面曝光
2處易有颱風生成！整坨對流逼近　午後防雨彈
7:45進公司「主管從女廁出來」　科技男爆荒淫內幕：超會玩
快訊／林秉聖拒去攻城獅　挖角球隊曝光
陸研擬中止ECFA惠台關稅？　國台辦：民進黨涉嫌違反世貿組織

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸央行恢復「省分行」制度　加強維護地方金融穩定

哥哥無照駕駛被抓「冒用親弟身份」　交警一眼識破

「賴清德台獨色彩難改變」　兩岸學者「悲觀」預測明年走向險境

陸研擬中止ECFA惠台關稅？　國台辦：民進黨涉嫌違反世貿組織規則

陸官媒喊話：房地產暴雷是「階段性」　市場要給予一定的耐心

恆大「聲請破產保護」並非破產…專家讚是「高招」：碧桂園或效仿

醫界水很深？藥廠女業務淚曝「5年睡百人換業績」：保險套隨時帶著

大陸外交部：習近平8月21至24日訪問南非　將出席金磚峰會

台灣姑娘見證「北京20年發展」　親友曾質疑1.5萬月薪至今大翻倍

以為去新加坡當翻譯　博士被騙到緬甸從事詐騙「每天工作18小時」

墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」

台大化工系實驗室爆炸　多名學生燒燙傷緊急送醫

邵雨薇叫賣..吳慷仁突現身「霸氣買50組」　她緊張了：男友在看怎麼辦＞＜

行人「貼邊走」遭撞落溪溝　她腿部骨折...駕駛竟肇逃

夏克立槓上郎祖筠「妳夠了沒」　要她拿證據：我老婆從來沒有傷！

散步遇雨...牠變「抽取式柴犬」　厭世擠出嘴邊肉：要下多久？

「韓版李子維」安孝燮抵台♥　斯文Look黑襯衫+眼鏡..特地停下來給拍

前CLC Elkie見舒華力挺哽咽了QQ　刪子瑜合照挨轟：女孩友誼很美好

大馬飛機墜毀砸中車至少10死　路面焦黑...多名政治人物罹難

雨彈轟炸！高雄淹水警戒 民眾涉水上班、車慘拋錨

陸央行恢復「省分行」制度　加強維護地方金融穩定

哥哥無照駕駛被抓「冒用親弟身份」　交警一眼識破

「賴清德台獨色彩難改變」　兩岸學者「悲觀」預測明年走向險境

陸研擬中止ECFA惠台關稅？　國台辦：民進黨涉嫌違反世貿組織規則

陸官媒喊話：房地產暴雷是「階段性」　市場要給予一定的耐心

恆大「聲請破產保護」並非破產…專家讚是「高招」：碧桂園或效仿

醫界水很深？藥廠女業務淚曝「5年睡百人換業績」：保險套隨時帶著

大陸外交部：習近平8月21至24日訪問南非　將出席金磚峰會

台灣姑娘見證「北京20年發展」　親友曾質疑1.5萬月薪至今大翻倍

以為去新加坡當翻譯　博士被騙到緬甸從事詐騙「每天工作18小時」

賴清德率特使團出訪巴拉圭返台　林佳龍：共同價值上深化兩國合作

戀愛夢碎！砸900萬「共築未來」全泡湯　惡劣夫婦詐2億豪買名錶

妻埋針放血1死1救回…他陳屍臥房！解剖驚見「體內血被放光光」

不是工程師！這職業最容易「一夜情」　半數激戰過同事

花蓮孝子捐肝救父！1家躺2病人生活陷困頓　亟待援手拉一把

花蓮龍鬚菜、扁蒲受災損現金救助每公頃4萬1千 　8／18至28止

鄰車停家門口太久！女主播簡立喆氣壞「把它折彎」　這下慘了

為「豬屎尿」怒了！彰化溪湖里民抗議　怒嗆：處理中心設縣府

5歲童手指捲進「收銀台輸送帶」截肢！　哭：我再也不能拿筆

球員要誠信　後勤系統也要給力

日「妖怪電車」氣氛超陰森　恐怖、逼真裝扮嚇哭小朋友

大陸熱門新聞

博士被騙到緬甸詐騙　每天工作18小時

藥廠女業務曝「5年睡百人換業績」：保險套隨時帶著

台灣姑娘見證「北京20年發展」

皇帝背後為何有扇子？竟是「恐怖武器」

陸研擬中止ECFA惠台關稅？　國台辦回應

疫後兩岸脫鉤　左正東籲廢除限制性旅行措施

恆大聲請破產保護並非破產…專家讚是高招

陸揪「山寨版」樂高玩具公司 搜出160餘萬盒...涉案資金達48億元

支付寶推國際版　可綁定5大主流國際信用卡

全球首款磷酸鐵鋰4C超充電池問市 充電10分鐘行駛400公里

22歲小妹遭暗黑交易50萬賣掉…人肉轉運到緬甸

外媒指陸經濟危機四伏　股市無活力

恆大陷債務風暴「高管」新資曝 董事及最高行政人員酬金3.49億元

特斯拉中國疑抄襲　「貓窩周邊」激似台灣設計

更多熱門

相關新聞

警2百萬假鈔逮車手　他遭戀愛詐欺幫騙錢

警2百萬假鈔逮車手　他遭戀愛詐欺幫騙錢

新北市汐止警分局社后派出所，日前接獲民眾報案，1名男子在網路上點開投資廣告，加入社群軟體之後，裡面有投顧老師要求投資2百萬，被害人發現可能是場騙局，聯繫警方用假鈔釣魚，車手被逮後，聲稱自己是戀愛詐騙被害人，被騙後才成為詐騙集團車手。

房地產接連爆雷　陸官媒：市場要給耐心

房地產接連爆雷　陸官媒：市場要給耐心

麻吉撩妹他勸阻竟濺血　3人相約開喝變開打

麻吉撩妹他勸阻竟濺血　3人相約開喝變開打

恆大申請破產、碧桂園中植系爆雷　金融業與國人踩雷一次看

恆大申請破產、碧桂園中植系爆雷　金融業與國人踩雷一次看

假檢警騙退休男子近千萬元

假檢警騙退休男子近千萬元

關鍵字：

影音恆大破產財務危機

讀者迴響

熱門新聞

群創處長戰3人妻！鄉民：老公怎麼辦

美60歲男「活松鼠卡進肛門」　痛到地獄尖叫

大馬墜機多名政治人物罹難　出事前未求救

快訊／中國恆大集團　紐約申請破產

《甘味》女星決定開刀摘子宮：想了3年

陸網紅拿癌母騙台人捐款　竟爽花500萬遊日

將大量刪除下架！　YouTube宣布掃蕩特定類型影片

王陽明被疑婚變蔡詩芸！認「兩人時間越來越少」

OL喝醉遭上司性侵　男同事們看她被抓走

女業務為業績「跟老男人上床？」這1行業超多

群創沾腥處長離職前最後交代　「向奇美實業道歉」

2天後結婚！美光工程師「宿舍KTV偷吃」被抓包

《山道猴子》確定翻拍真人版A片

群創處長劈3女　郭正亮收8原文爆科技圈內幕

女經理剛來1個月懷孕　買酸梅遭開除

更多

最夯影音

更多
墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」

墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」
台大化工系實驗室爆炸　多名學生燒燙傷緊急送醫

台大化工系實驗室爆炸　多名學生燒燙傷緊急送醫

邵雨薇叫賣..吳慷仁突現身「霸氣買50組」　她緊張了：男友在看怎麼辦＞＜

邵雨薇叫賣..吳慷仁突現身「霸氣買50組」　她緊張了：男友在看怎麼辦＞＜

行人「貼邊走」遭撞落溪溝　她腿部骨折...駕駛竟肇逃

行人「貼邊走」遭撞落溪溝　她腿部骨折...駕駛竟肇逃

夏克立槓上郎祖筠「妳夠了沒」　要她拿證據：我老婆從來沒有傷！

夏克立槓上郎祖筠「妳夠了沒」　要她拿證據：我老婆從來沒有傷！

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面