恆大「聲請破產保護」並非破產…專家讚是「高招」：碧桂園或效仿

記者鄭思楠／綜合報導

彭博社18日消息，法庭文件顯示，中國恆大集團依據美國《破產法》第15章在紐約聲請破產保護，消息迅速登上各大熱搜榜第一。根據美國破產法第15章，該章程為借款人提供了一個同時提出債權和清償所有債務的機會。破產保護並非公司未來無法經營，也不是破產清算，只是一種繼續經營下去的手段。

▲恆大在紐約聲請破產保護。（圖／達志影像／美聯社）

報導稱，《破產法》第15章讓企業在其他地區進行重組安排時，美國資產也能得到保護。

恆大的聲請文件中提到香港和開曼群島正在進行的重組程序，該公司幾個月來一直在努力敲定離岸債務重組計劃。7月，恆大獲得香港法院批准，將在本月對離岸債務重組計劃進行表決。

▲瘋傳創辦人許家印離婚，引發脫產與切割債務的質疑聲浪。（圖／CFP）

根據美國破產法第15章，該章程為借款人提供了一個同時提出債權和清償所有債務的機會。外國破產可能不適用於美國債務，但根據本章規定聲請破產，一個債務人可以在多個地方同時宣布破產，這給了個人或公司機會在每一個欠債的地方立即獲得救濟。破產保護並非公司未來無法經營，也不是破產清算，只是一種繼續經營下去的手段。

據《星島日報》報導，香港金融學者李兆波認為，這是「高招」，旨在令美資銀行無法扣押資產，並為其債務作出緩衝，以完成「保交樓」任務。他認為這是「高招」，如果今次成功的話，另一陷入財困的碧桂園也會效仿，但可能會影響外資對大陸房企的信心。

恆大集團聲請破產保護，高層卻仍領取千萬年薪，也引發外界爭議。董事會主席許家印的薪酬為12.6萬元人民幣（約新台幣55.06萬元），被稱為許家印「左右手」的夏海鈞雖然已經離職，但他在2022年仍領了2123.1萬元人民幣（約新台幣9280萬元）的薪酬。

對此，恆大17日回應，相關報導存在誤讀。按照香港財務會計規則，即便期權無法兌現，也需要按照期權發放時的評估價值分攤計入薪金，因此顯得年薪很高，實際上這並非高管的真實收入。

▲恆大集團前行政總裁夏海鈞。（圖／CFP）

16日，恆大地產集團有限公司公告，當日收到中國證監會下發的《立案告知書》，因公司涉嫌信息披露違法違規，根據法律法規，中國證監會決定對公司立案。恆大地產表示，公司將積極配合中國證監會的調查工作，並嚴格按照相關要求履行信息披露義務。

另外，大陸16日盛傳恆大集團創辦人許家印離婚，引發脫產與切割債務的質疑聲浪。但面對媒體求證，恆大方面16日表示「不清楚，沒有消息」。