穿女友內衣褲DIY「射在內褲上」還提1要求！許藍方皺眉曝恐怖下場

▲男友特殊性癖好，讓她很震驚。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

有特殊性癖好並非錯事，但前提是必須尊重另一半，一名女網友表示，男友常常穿著她的內衣褲洩慾，不僅直接將精液射在內褲上，甚至還要求她穿上，擔心男友是不是生病了。對此，「最美性學博士」許藍方指出，若有1情況發生可以去看心理科，也不建議女生穿上有精液的內褲，會有泌尿道感染的風險。

「許藍方博士 Dr. Gracie」在YouTube頻道上傳影片，標題為「男友穿我的內褲發洩後再偷偷放回衣櫃裡，生病了嗎？」有女網友提問，男友經常穿著自己的內衣褲偷偷洩慾，結束後再把衣物放回原位，被發現後甚至提出「希望她可以穿上」的要求，她也發現男友有每天聞內褲的習慣，讓她很錯愕，「我要帶他去看心理科嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

許藍方表示，若此行為已經影響到生活，溝通也無效，是可以去看身心科的，並且非常不建議，射精在內褲上之後不洗然後再穿，「就衛生方面來說，就是一件蠻噁心的事情了」。

許藍方皺眉表示，第一是不衛生，第二個是氣味不好聞，而且精液會造成內褲布料的材質短暫性改變，接觸到皮膚，會增加泌尿道感染的機率，「你可以射精射在你女朋友的內褲，你也可以穿女朋友的內褲自慰，這個無所謂，但是我不建議，把射精射在女朋友的內褲之後讓女朋友穿」。