性慾太大！女友主動誘惑「連續5天都壞壞」　同居2個月他扛不住

▲女友居然每天都想壞壞。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，與女友一直以來都是遠距離，兩個多月前女友因為工作關係，北上跟他一起生活，開啟了同居生活，沒想到女友竟然性慾超大，連續5天都想壞壞，甚至還說要把以前少做的部分補回來，讓他哭笑不得直呼「是個甜蜜的負擔」。

原PO在Dcard上發文，女友是南部人，自己是北部人，以往都是一個月見2、3次，兩個多月前，女友因為工作關係上北部，於是開啟了同居生活，意外發現女友的另一面。原PO表示，以前見面時都是他開口提想壞壞，「當時我以為女友沒什麼慾望，畢竟她從來都不會主動跟我提出需求」。

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原PO表示，剛同居的第一周，連續壞壞兩個晚上後，第3天晚上很安分的關燈睡覺，結果女友居然主動挑逗誘惑，「對於以前遠距時一個月都只能做兩三次的我來說，覺得可以連續做三天真的太幸福了，但到了第四天、第五天開始，我就漸漸不這麼想了」。

女友坦言，怕原PO覺得自己慾望太大，因此不敢提出要求，既然現在住在一起，「當然就要每天做，把以前少做的份都補回來」。原PO笑喊，雖然每天都很「性」福，但隔天早起上班是個硬仗，「她還說以前一個月兩三次的那個頻率，根本就差點讓她的下面長出蜘蛛網了」。

貼文曝光，網友們紛紛表示，「現在是新鮮感，等時間久了，一起交往同居甚至邁入婚姻十年以上，你會懷念當初她一開始的熱情」、「懷疑是假抱怨真炫耀」、「美好的時光真的要好好珍惜」、「有女友時就變會瘦，沒女友時就直接復胖」、「請不要有怕女朋友做太多的擔憂，跟男友做沒在嫌多的」。