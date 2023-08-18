北一女「小綠綠制服悠遊卡」搶翻！最後加碼2萬張明早開放預購

▲北一女中慶祝120年校慶，推出會唱校歌的小綠綠制服悠遊卡。（圖／記者楊惠琪攝）



文／中央社

悠遊卡公司與北一女推出的綠制服悠遊卡引發搶購潮，預購1.5萬張完售；悠遊卡公司宣布最終加碼到2萬810張，諧音「愛你北一女」，19日開放預購，民眾可把握機會。

悠遊卡公司以新聞稿宣布，「北一女中120th綠制服造型悠遊卡」，目前預購的1.5萬張已全數完售，交貨日期已排到明年初。

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為回應眾多小綠綠的熱情，悠遊卡公司宣布19日加開最後一批預購，直至總共銷售量2萬810張為止，諧音「愛你北一女」，有興趣的民眾不要錯過最後的機會。

悠遊卡公司並指出，為了讓已經預購的校友、學生、家長們都能在12月12日校慶拿到這張饒富意義的綠制服悠遊卡，特別協調製卡廠趕工，讓預購者提早到12月12日取貨。

悠遊卡公司表示，「北一女中120th綠制服造型悠遊卡」，除了紀念北一女中120週年校慶的特殊意義外，悠遊卡公司更捐贈銷售所得的10%，提供北一女中學生社團提案公益環保活動的「圓夢基金」。

▲北一女小綠綠制服悠遊卡。（圖／悠遊卡公司提供）



悠遊卡公司提醒，最後一波預購於19日上午11時起至23日晚間11時59分止，在全台7-11iBon便利生活站及博客來同步預購，每張新台幣390元，售完為止，不再追加。

而此批預購的統一超商取貨時間為2024年2月3日起，依預購單上取貨日期為準；博客來為2024年1月27日陸續出貨。

另外，悠遊卡公司再提醒，為搭配北一女12月校慶，14日至16日期間已完成預購民眾將可提前於12月取得；統一超商預購、原取貨時間為2023年12月12日至2024年2月2日者，提前於12月12日取貨，請民眾回原購買門市取貨，不會另發簡訊通知；於博客來預購者，將調整為2023年12月9日陸續出貨。