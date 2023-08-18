小心偷拍！住飯店先檢查這8處　空姐曝「鏡子背面」也會裝針孔

▲荷蘭空姐分享飯店房間內最常被安裝偷拍鏡頭的地方。（圖／翻攝自TikTok）

記者張寧倢／編譯

出門旅遊住飯店最怕遭到偷拍，國外一名空姐在影音平台TikTok上分享她如何避免偷拍。她透露，自己會先檢查飯店房間內一共8個最容易藏攝影鏡頭的地方，包含浴室裡的鏡子、蓮蓬頭或浴缸出水孔，還有火災警報器的邊緣處等。影片獲得廣大網友迴響，觀看次數超過370萬次。

根據每日郵報報導，荷蘭22歲空姐斯圖洛絲（Esther Sturrus）2019年以來先後任職於英國途易航空（TUI Airways）與荷蘭皇家航空（KLM）。有粉絲在TikTok敲碗請她分享檢查房內偷拍攝影機的祕訣，於是她上傳一部影片，其中最先檢查的是浴室鏡子，她一邊拿光源照射，並用手按壓玻璃看是否會出現一條細線或其他異狀。

▲浴室裡頭的大面鏡與沐浴設備可能都暗藏玄機。（圖／翻攝自TikTok）

接下來，她用手機手電筒照射洗澡淋浴設備，還有火災警報器的邊緣，走進房間後她大致檢查了環境，包含電視下方、窗簾後方與周圍。另外，斯圖洛絲也分享了其他該一併檢查的地方，例如鬧鐘或電子時鐘、檯燈等燈具，以及冷氣控溫面板。

▲火災警報器、煙霧偵測器也經常被裝上偷拍鏡頭。（圖／翻攝自TikTok）

這則影片收穫370萬次瀏覽數，48萬多人按讚，還有上千則網友留言。許多人認同道，「我們住飯店民宿時，我媽媽都會拿出一個攝影機探測設備」、「我也會這樣，還要檢查一些不該出現在房裡的東西」、「我一定會做的就是檢查鏡子」。另外一些人則建議，「通風口也要看一下」、「把燈關掉，然後用手電筒照時鐘就能看到隱藏鏡頭了」。