科技教育浪潮！ViewSonic數位白板全球市佔連三季冠軍　董座朱家良親曝心法

▲根據市場研究公司Futuresource2023最新統計，ViewSonic數位白板全球市佔連三季冠軍。（圖／ViewSonic）

記者陳弘修／台北報導

ViewSonic（優派）在後疫情時代加速投入並發展數位教育，除了教學工具數位化的硬體設備外，ViewSonic更成立了「優派學院」，擴大教育生態系合作與研發跨學科數位互動教材，截至目前為止，有超過3.6萬名台灣教師透過創新教學社群平台互動交流，持續發展創意數位教案。

根據市場研究公司Futuresource2023最新統計，全球的數位白板市場（不包含中國），ViewSonic的市佔率已連續三季獲得銷售冠軍。對於這個好消息，ViewSonic董事長朱家良是憂喜參半，擁有600人的全球研發中心設在台灣，台灣第二季的銷售卻輸給一個「隱形」品牌，雖然ViewSonic的全球市場，台灣只佔2％，影響很小，但流暢的數位白板對於老師的教學品質至關重要，對台灣的科技教育將會產生非常深遠的影響。

朱家良在接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，整體來講，這個approach看起來是非常promising，大家看到很好的成果，雖然在銷售上並沒有完全反應，但假以時日應該會改善，全球範圍還有成長空間，而且很大，「我覺得是找到了非常一條好的路」。

▲ViewSonic董事長朱家良。（圖／記者陳弘修攝，下同）

攤開全球顯示器產業的歷史，ViewSonic可以稱得上是台灣之光，這家全球公司由台灣土生土長的朱家良於1990年代在美國加州一手所打造，曾在短短十年之間，躋身全球之最，「三隻彩色鳥」更在所有使用者心中留下深刻的印象。

為什麼ViewSonic的品牌Logo是三隻彩色鳥？回顧起站在第一線銷售的經驗與在美創業的這一段，朱家良也分享了自己的心法。他表示，當時他看到了消費者與市場對於顯示器與主機可以接受不同品牌的機會與空間，所以選擇了創立自由品牌，放棄原本銷售鍵盤與零組件的工作，是因為「我選擇了要走的路，我要專心做顯示器」。

「在市場分析上，那時候在LA的市場是殺價最嚴重的市場，日本品牌NEC幾乎壟佔了高端，只剩下中間與低端市場，但低端的競爭又太多，『來挑戰看看高端的NEC』，你們都往左，我就往右；你們都往低端，我就往高端，不一樣我反而覺得有機會」，朱家良說道。

確定市場定位後，朱家良找上了日本松下Panasonic代工，提供品質能跟NEC對打但售價卻便宜15%的誘因策略，讓ViewSonic開始發光發熱，不到十年的時間就在美國市場做到第一名，「我當時是把ViewSonic定位成一個品牌與行銷的公司」。

對於三隻彩色鳥的Logo，朱家良說，這三隻彩色鳥其實是澳洲的胡錦鳥，那時候高科技公司一般的Logo不是單色就是英文字母字樣，但他覺得記憶一個圖案比記憶文字容易，而且他想要彩色的，於是設計師找來了一些圖案討論，過程中曾經出現蝴蝶、熱帶魚等選項，最後選擇了胡錦鳥是因為View代表看見、Sonic代表聲音，加上這個代表顏色夠鮮豔。

有趣的是，朱家良也透露，其實原本的圖片是有四隻，但有一隻是在看別的地方，所以最後選擇了三隻，事實也證明，當時有些人對於ViewSonic可能沒什麼印象，但提到三隻鳥，大家會有反應說知道，而這樣的Logo也讓他之後決定在螢幕中間放上三隻小鳥，讓他省下了很多廣告費。

▲▼從專業、商業、教育、家庭娛樂到電競產品，ViewSonic台灣辦公室設有各式情境的展示空間。

銷售出身的朱家良，非常注意消費者與市場的聲音，以及需求與技術是否能對接。在意識到筆電、手機、平板電腦會陸續推陳出新，軟硬體的競爭會越來越激烈，2003年，講究速度與溝通的他決定把全球研發中心設立在自己的故鄉-台灣，因為當市場競爭越激烈時，資訊溝通越快速越有優勢，特別是競爭對手幾乎都在亞洲生產時，「跟廠商越接近，我們的速度就可以越快，如果對手比我快，那我就麻煩了」。

朱家良表示，在創業的路上，他從差異化的價格居間中找到了市場定位，但自己也深知硬體規格競爭的差距會越來越小，因此，在數位世界中，不能單靠硬體思維，當市場的脈動開始逐漸變得緩慢，就要應變，要考慮到整個生態系（ecosystem），從硬體、軟體整合到消費者體驗，在感覺生態系不對的時候，就要開始去做些轉型，在產品端做出跟顯示器不一樣的東西。

談到近年來轉型投入的數位白板與數位教育在歐美市場受到歡迎，一台掛在牆上外觀看起來像大型液晶電視，老師們可以透過數位白板展示與操作課程教材，可以用手或觸控筆直接畫圖寫字，還可以與學生進行即時互動，甚至連接外部裝置進行線上與實體教學，看到這種智慧電子白板趨勢與喜歡走差異化路線的朱家良，在2019年就已經讓ViewSonic的產品擠進全球市場的第三名。

在Covid19疫情爆發後，朱家良對於推動數位教育的重要性更有感覺，無論是在硬體與軟體上的持續發展。就數字論數字，雖然台灣在ViewSonic的全球市場上只佔2%，但身為台灣人的他覺得科技教育與數位轉型對下一代更為重要，因此，ViewSonic在研發創新教育科技解決方案時，除了專注培育數位教育人才與加強數位教學內容外，更全面擴大與台灣教育生態係合作，在去年成立了「優派學院」，協助縣市政府、教育單位、老師們解決「痛點」，在環境、師資、課程教材三個面向上，加速進行全方位數位轉型。

朱家良也透露，坐在辦公室不會知道在實際的需求與聲音，因此，他當時想說自己好久沒有做業務，不如自己重返第一線，以自己年輕時接近客戶的方式，陸續找到了教師、名人、意見領袖，並親自拜訪。他說，疫情嚴重時，很多老師不知道怎麼在線上進行教學，當時，ViewSonic就透過直播方式跟老師們分享如何進行數位教學，一播就是三個月。

▲ViewSonic數位白板（智慧互動電子白板）。

▲ViewSonic台灣辦公室設有數位教研習與培訓空間。



「把自己當作是個許願池，傾聽大家反饋的寶貴意見」，朱家良說，在這樣的過城中，除了可以讓工程師即時改善軟硬體，其實也發現了老師們最缺的是教材，而這也是「優派學院」成立的主要原因。截至目前為止，有3.6萬名教師加入了創新教學社群，透過平台互動交流、研習培訓與科技解決方案，在不同的學層與學科中，發展了數千個創意數位教案，老師們不再需要經歷這麼多痛苦。

對於台灣數位教學的轉型，ViewSonic在攜手縣市政府、教育單位、學校、教師合作努力下，已經有一套完整的解決方案且持續地在精進。

在數位白板市場已經連續拿下全球市佔第一的成績，面對數位教育的浪潮與競爭，朱家良依舊抱持正面的態度，希冀在實體與網路教室解決師生與教學的痛點，跨領域合作持續推出創新服務，建立創新及永續的教學生態系的道路上，與全台教師一起提升國家的數位教育。他強調，「這是一條非常好的路」，科技教育這一環必須努力，對台灣將會有非常深遠的影響。

▲朱家良喜愛藝術畫作，他把自己的各式收藏搬到辦公室跟所有同仁分享，最新入手的是這幅頑皮豹。