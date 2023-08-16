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ViewSonic聯手《軒轅劍》辦電繪大賽　30萬獎金徵全國高手創作

▲▼ViewSonic,軒轅劍。（圖／VeiwSonic提供）

▲ ViewSonic 聯手大宇辦比賽。（圖／VeiwSonic提供）

記者樓菀玲／台北報導

為鼓勵全國電繪好手發揮創意，全球視訊與教育科技解決方案領導品牌 ViewSonic 攜手台灣知名遊戲品牌大宇資訊及國內外眾多贊助廠商，共同舉辦 2023 電腦繪圖創作競賽，邀請參賽者利用大宇資訊經典遊戲《軒轅劍》的人物角色發揮創作力。

本次競賽活動獎項豐富，職業組冠軍獎金高達新台幣5萬元、學生組冠軍獎金3萬元，總計將金近 30 萬，兩個組別的前三名都可獲得 ViewSonic ColorPro 專業顯示器或繪圖螢幕乙台，歡迎全台熱愛電繪的數位創作者，一起參加競賽展現繪畫長才。

ViewSonic 電磁、觸控及認證事業總經理李榕峻指出，「科技對人類生活及工作持續帶來改變，是以 ViewSonic 不斷創新軟硬體整合的科技工具，給予人們更卓越的數位創作體驗。這次跨界整合大宇資訊舉辦電圖創作競賽，就是希望以更豐富多元的媒材推廣數位創作。相信，ViewSonic為創作生態系打造的一站式軟硬體解決方案，融合《軒轅劍》遊戲的經典風采，可以成為數位創作者或網路漫畫家的夢想孵化器，為台灣電繪創作界激盪出創新火花。」

大宇資訊軒遠劍製作人李俊岡指出，「大宇資訊長期結合藝術創作者發展角色 IP，台灣史上第一個中文武俠RPG遊戲《軒轅劍》，更是華人世界公認最經典的角色扮演遊戲之一。這次很榮幸一起參與 ViewSonic 的電腦繪圖創作競賽，相信《軒轅劍》遊戲的仙俠山水意境與角色輪廓細節，能夠幫助創作者發揮電繪技巧及創作能力，也希望藉由競賽，可以看到蘊含豐富靈感與繪製手法的絕佳作品。」

本次競賽活動分成兩個組別，其中「職業組」以海報或插畫競賽、「學生組」以角色立繪競賽，競賽主題為「Rise」，參賽者可以軒轅劍主角為主體，搭配遊戲中的神獸、武器，設計出富有魅力且具躍升、崛起意涵的作品。

為選出最令人期待的作品，ViewSonic 特別邀請擅長奇幻及仙俠創作的龍族數位創辦人駿恆、出身漫畫家且熱愛電玩的職業電繪名家 VOFAN、大宇資訊軒轅劍製作人李俊岡、聯成電腦專任講師柯光曜、巨匠電腦專任講師小思與 ViewSonic 全球行銷部門創意總監 Patricia Ting 擔任評審，以畫面構圖、角色創意、繪圖技巧等標準進行評選，分別從兩組別中選出 50 名入圍者，再決選出前三名及佳作 30 名。

為鼓勵繪圖能手踴躍參賽，ViewSonic 邀集聯成電腦、龍族數位、數位網商通路、Pixlr 等贊助廠商提供豐富獎項，第一名將可獲得 5 萬元及 ViewSonic ColorPro 專業顯示器或繪圖螢幕乙台、Pixlr 贊助的一年份 Premium 授權，二、三名獎金也高達 3 萬與 2 萬元，並可獲得及 ViewSonic ColorPro 專業繪圖板。

 
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