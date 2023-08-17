大馬墜機畫面曝！路中爆火球「濃黑蕈狀雲衝天」　恐怖空難釀10死

記者閔文昱／綜合報導

馬來西亞17日發生小型飛機墜毀事件，機身在事故後斷成多截，失控墜毀牙直利大道路（Guthrie），並砸中路過的轎車和機車，導致10人死亡。有行車紀錄器拍下驚悚瞬間，只見飛機墜毀後，瞬間化成一團火球，場面相當駭人。

綜合當地媒體報導，CAAM總監羅拉查曼發布文稿指出，這架註冊號為N28JV的Beechcraft Model 390（Premier 1）小型飛機，是在17日下午2時08分，從浮羅交怡島（Pulau Langkawi，別譯蘭卡威）飛往首邦市（Subang），不料飛機隨後卻在飛過艾米納（Bandar Elmina）附近路段時，突然失控墜毀牙直利大道。

▲飛機墜毀地點的位置一片焦黑。（圖／達志影像／美聯社，下同）

有目擊網友將行車紀錄器畫面上傳到原名推特（Twitter）的社群平台X，只見駕駛正開車行駛在牙直利大道路，突然路中分隔島衝出一團猛烈火球，嚇得他馬上往左閃避。而從汽車後方行車紀錄器可見，飛機墜毀後，隨即爆出蕈狀黑煙直衝天際，畫面怵目驚心。

當地民航管理局（CAAM）證實，飛機失事時，機上共載有6名乘客與2名機組人員，當局估計他們已全數不幸罹難。當地警方隨後也向媒體證實，除了這6名機上人員外，現場還有一名機車騎士和一名轎車司機死亡，讓目前的死亡人數升至10人。