西班牙國家公園野火！官員認「火勢已失控」　1天延燒1800公頃

▲ 特內里費島野火快速擴散。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

西班牙特內里費島（Tenerife）一座國家公園16日爆發野火，當局出動250名人力及直升機灑水，但多山地形造成滅火困難，大火在短短24小時內擴散1800公頃，官員坦言「火勢已經失控」。

綜合《路透》及《法新社》，加納利群島上周的熱浪使多地極度乾燥，增加野火風險，特內里費島大火已經蔓延22公里，吞噬西班牙最高峰泰德峰火山（Teide）附近峽谷兩側的乾燥林地，影響對外交通。

▲ 多山的崎嶇地形增加滅火難度。（圖／路透）

地方首長克拉維霍（Fernando Clavijo）當天晚間在特內里費島首府聖克魯斯（Santa Cruz）召開記者會說明，「火勢已經失控……前景並不樂觀。我們今晚的目標是防禦，以讓大火不繼續蔓延。我們將採取行動保護居民財產。」

當局已出動14架飛機、250名消防員及軍人組成的聯合特遣隊，但特內里費島議會野火顧問帕爾瑪（Vicky Palma）指出，夜間氣溫將降到攝氏約20度，可能使風力增強。島上緊急服務負責人馬丁內斯（Pedro Martinez）坦言，不排除17日會再度發生強烈火災。

▲ 當局已封鎖通往山區的道路。（圖／路透）

議會主席達維拉（Rosa Davila）說明，島上所有通往山區的道路已經封閉，包括深受遊客喜愛的泰德峰，「此舉是為防止任何事故發生。」

在特內里費島東北部人口稀少的地區，已疏散6個村莊約150人，這些村莊主要由農場及度假小屋組成，不過島上2座機場目前仍正常起降。