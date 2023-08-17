海上致命航線！西非移民船沉沒加那利群島海域　至少63死

▲一艘開往西班牙加那利群島的小船在西非維德角發生船難，至少63人死亡。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

一艘開往西班牙加那利群島（Canary Islands）的移民船14日在西非維德角（Cape Verde）發生船難，造成至少63人罹難。國際移民組織（IOM）數據顯示，今年上半年就有15艘船在這條航線沉沒，並導致上百人失蹤或死亡。

根據《衛報》報導，IOM發言人姆塞利（Safa Msehli）表示，這艘移民船當時船上載有101名乘客，7月10日從塞內加爾出發開往西班牙，未料14日被發現在距西非維德角277公里處遭遇船難。緊急服務部門已尋獲7具遺體，另有56人失蹤，而在海難後失蹤的人通常會被推定為死亡。

移民問題近來成為歐洲政治議程的首要議題，姆塞利指出，「因為沒有安全且正規的移民途徑，才給了走私者和販運者機會，讓人們踏上這些致命旅程。」

大西洋航線上的加那利群島是移民們通往西班牙的門戶，也是全球最致命的航線之一。IOM數據顯示，2022年至少有559人在試圖前往加那利群島的途中死亡，而今年前6個月就有15艘船在這條航線遭遇船難，導致126人失蹤或死亡。

除此之外，地中海也是移民前往歐洲國家的主要航線，人數占所有邊境檢查站的一半以上。今年截至7月底非法入境歐洲的人數已達到17萬6100人，相較以往增長13%，是自2016年以來的最高水平。