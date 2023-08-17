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靠便利貼絕望尋人！夏威夷失聯者親屬焦急等待　野火增至110死

▲▼ 美國夏威夷野火。（圖／達志影像／美聯社）

▲夏威夷當局持續進行搜救行動，迄今已110人罹難，不排除死亡人數還會攀升。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／編譯

美國夏威夷野火迄今奪走110條人命，當局正努力尋找倖存者並確認死者身分。就在毛伊島拉海納鎮一處消防疏散中心外的架子上，貼滿數十張便利貼，每一張都寫著失聯者的名字，懇請若有人發現親屬下落幫忙打電話通知。但當中許多便條未得到回覆，親屬焦急等待無數失聯者是生是死的消息。

華盛頓郵報報導，毛伊島中部懷盧庫（Wailuku）住著83歲年邁寡婦安娜柯蒂斯（Anne Curtis），她被家族成員稱為安妮阿姨，但就在8月8日野火爆發後，在阿拉斯加和紐約的親戚再也連繫不上她。隨著時間過去，家族成員越來越緊張不安。

在阿拉斯加開咖啡廳的親戚茱蒂奧德娜（Judy Odhner）請毛伊島一名友人貼了寫著安妮阿姨的便利貼，「我一整天都在哭，這真的很可怕。」

▲▼夏威夷野火，聯邦緊急事務管理署（FEMA）搜救隊員在被毀壞的拉海納（Lahaina）進行搜查。（圖／路透）

▲聯邦緊急事務管理署搜救隊員在拉海納進行搜查。（圖／路透）

茱蒂奧德娜的朋友沃爾德倫（Theresa Waldron）也正歷經同樣痛苦，因為她的40歲姊姊薩布里科赫（Sabree Koch）就住在夏威夷，且如今下落不明。沃爾德倫內心抱持著姊姊倖存的希望，因為在社群媒體流傳野火爆發後的照片中，有薩布里科赫推著購物推車走在街上的身影。然而警方、紅十字會都無法提供薩布里科赫還活著的證據，這讓沃爾德倫直說，「我能做的只有等待」。

日子一天天過去，失聯者親屬還在焦急等待著。不過至少對茱蒂奧德娜來說，她終於等到好消息，安娜柯蒂斯致電給紐約親戚報平安，也說無法聯絡是因為手機訊號在災區仍處於中斷狀態，雖然在拉海娜鎮的房子毀了，但人平安。茱蒂奧德娜說，和朋友比起來，她很幸運。

▼夏威夷這次的大火是美國百年來最致命野火。（圖／CFP）

▲▼ 美國夏威夷野火。（圖／CFP）

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