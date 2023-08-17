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萬泰科技與輔大發起ACT健康產業聯盟　研發能殺死病毒的「特殊化口罩」

▲▼ACT健康產業聯盟發起人:左起為萬泰科技張銘烈董事長，輔仁大學謝邦昌副校長。（圖／萬泰科技提供）

▲ACT健康產業聯盟正式成立，左為萬泰科技張銘烈董事長，右為輔仁大學謝邦昌副校長。（圖／萬泰科技提供）

本報訊

由萬泰科技與輔仁大學共同發起的ACT健康產業聯盟於8月15日成立，輔仁大學針對萬泰科技所研發的ACT銀銅鈦奈米濺鍍口罩，以科學實驗證明該口罩使用的特殊不織布能產生自由基，具有能殺死病毒與細菌的特性，同時輔大也協助進行醫院內部空間防疫效果測試，在大數據分析與商業模式建立上提供許多寶貴的分析與建議。此外，基於兩岸共好，萬泰科技在輔仁大學的牽線下，捐贈50萬片ACT銀銅鈦口罩給廈門大學，並進行產學合作，在學術上對其特殊口罩的商用化進行深入研究。

萬泰科技在過去一兩年已陸續捐贈數百萬片ACT銀銅鈦口罩給台灣許多機構與大型活動，包括長照機構、醫院。萬泰科技連續四年捐贈ACT銀銅鈦口罩給白沙屯媽祖進香，連續兩年捐贈ACT銀銅鈦口罩給台北馬拉松等，同時肩負起社會責任，讓需要的單位，可以順利度過疫情高峰期，降低確診率，讓民眾更健康。

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▲▼ACT健康產業聯盟發起人:左起為萬泰科技張銘烈董事長，輔仁大學謝邦昌副校長。（圖／萬泰科技提供）

▲ACT健康產業聯盟成員合影，各廠商代表人手持公司Logo牌。（圖／萬泰科技提供）

為了讓ACT銀銅鈦的抗菌抗病毒的技術可以在各領域發揚光大，由萬泰科技與輔仁大學牽頭成立ACT健康產業聯盟，邀請各領域專家學者、業界合作夥伴共同參與。從技術到供應鏈，從材料到應用，利用ACT銀銅鈦抗菌病毒的生產技術，應用在家用空調濾網（台灣三洋）、汽車空調濾網（邁拓爾）、醫用抗菌口罩（澄康生技）、濾水淨化材料（三星淨化）、運動空間防疫（舞動陽光）、空間淨化（台灣威力綠能）、教育防疫（好頭腦文教），空氣品質標章（台灣空氣品質健康安全協會） 、防疫理念推廣（醫鼎科技：Heho健康）；從點（技術）、線（供應鏈）、面（各領域落地應用）的整合，藉由ACT技術加值，打造完整的產業生態鏈，無畏疫情變化，主動出擊，ACT健康產業聯盟將疫後的生活一肩扛起。

ACT銀銅鈦對環境非常友善，生產過程中沒有產生任何一點廢水廢氣排放污染環境。萬泰科技董事長張銘烈表示:「環保愛地球，創造人類更美好的健康生活是我們的使命。」透過ACT健康產業聯盟的成立，未來將ACT銀銅鈦的技術分享至各項產業應用，提升產品附加價值與競爭優勢，並打造ACT Inside的品牌，共同為疫後的生活發展找出路，為創造人類更美好的健康生活而攜手努力。

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