新北青年融合原民部落文化　輔大生手作熱銷碧潭職人市集

▲輔仁大學指導老師張仰賢帶領學生自製原民設計商品及參與現場販售。（圖／新北市青年局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府青年局首度與輔仁大學進修部學士學程合作，帶領藝術與文化創意科系學生參與今（6日）於新店碧潭東岸的「斜槓職人市集」。學生用創意設計出許多融入部落意象的原住民文創商品，包括取材部落狩獵刀具為靈感的文創小物、以原民飲酒文化設計的卡牌遊戲、帶有原民草本植物風味的手工香皂及洗手乳、植物故事繪本等各式文創商品。

為活絡地方產業，促進永續發展，新北市青年局邀請4位有創生經驗設計師擔任輔仁大學藝術與文化創意科系的講座講師。講師以實地工作經驗，協助學生縮短學用落差，而此次的市集就是最好的煉金石，透過文創商品讓豐富多樣性的原民文化得以充分的展現與傳遞，進一步喚醒社會大眾重視原民文化的意識。

▲新北市青年局與原民局團隊熱情共同參與碧潭職人市集。

輔仁大學指導老師張仰賢表示，此次透過設計與部落的相遇，讓同學近距離的體驗原民文化，從文化的角度，建立設計的跨域經驗，發展出部落還未有的文化商品，創造各種可能性。

新北市青年局一直致力於培育青年創業團隊，透過各種多元化的市集活動，讓青年創業團隊有機會展現他們的創新思維和特色產品設計，這次的市集便是很好的例子，讓豐富多元的原住民文化以文創商品的方式呈現、傳播，進一步引起更多人對原住民文化的興趣。

▲輔大學生用創意設計出許多融入部落意象的原住民文創商品。

▲輔大學生向民眾介紹設計商品，讓豐富多樣性的原民文化得以充分的展現與傳遞。