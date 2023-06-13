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輔大「小衛星兒少全人守護計畫」　獲國際扶輪基金會全球獎助金

▲▼輔大「小衛星兒少全人守護計畫」　獲國際扶輪基金會全球獎助金

▲由扶輪社贊助的「輔大醫院小衛星兒少全人守護計畫」於6月12日正式啟動，共同守護新北市弱勢兒少。(圖／輔大提供，下同)

生活中心／綜合報導

近年關懷社會與保護弱勢族群已經成為不少企業與機關單位的共識，輔仁大學及其附設醫院兒少保護暨家暴性侵防治中心（簡稱兒少保護中心），近期獲得國際扶輪基金會全球獎助金的支持，並在112年6月12日於輔大醫院6樓任顯群講堂舉行啟動儀式。這項合作不僅涉及輔仁大學與輔大附設醫院，還得到新北市社會局的指導，象徵著國際扶輪基金會對輔大醫院兒少保護中心專業能力的認可，以及對弱勢兒童群體提供關愛和支持的持續承諾。

國際扶輪基金會全球獎助金是一個具有重要影響力的國際資金援助計劃，七大焦點領域包括「和平與預防／解決衝突」。輔大醫院兒少保護中心主任范修平醫師的兒少保護計畫，在2021年成為全台灣第一個獲得這項獎助的申請案，並在今年以「輔仁大學附設醫院小衛星兒少全人守護計畫」再次獲得支持。這個計畫展示了國際合作的典範，合作對象包括韓國泗川扶輪社，捐款單位包括桃園百齡扶輪社、永大扶輪社等台灣28個扶輪社和佾岳股份有限公司。

范修平醫師表示，「我們在服務受虐兒的過程當中發現，身體的傷好治，心理的傷難醫。這些孩子絕大多數會回到原生家庭，在社區還有十多年要長大，那這十多年來他心裡受的創傷怎麼辦？」范醫師分享，根據美國疾病管制局（CDC）的網頁公開資訊中，在美國共25個州的統計資料裡，約60%成人擁有至少一次的童年逆境經驗（ACE），而預防童年逆境經驗可以大幅減少心臟病與憂鬱症的發生，CDC也估計如果下降10%的童年逆境經驗的個案數，將可省下每年約560億美元醫療費用。這件事在台灣也不容小覷，兒福聯盟曾做過「2021台灣童年逆境經驗研究調查」，發現台灣高三生每3位就約有1位具有童年創傷經驗。

▲▼輔大「小衛星兒少全人守護計畫」　獲國際扶輪基金會全球獎助金

▲輔仁大學附設醫院「小衛星兒少全人守護計畫」榮獲國際扶輪基金會全球獎助金，未來兩年將幫助新北市弱勢孩子與其家庭克服困難與創傷，建立健全的身心。

新北市社會局6年前首創小衛星與社區單位合作，推動保衛兒少的「小衛星」，深入社區提供課後照顧服務、陪伴兒少、品格素養培育及家庭支持服務，鞏固社會安全網的基礎，至今已經陪伴了5千多名弱勢兒少。近年來，輔大醫院兒少保護暨家暴性侵防治中心與小衛星團體密切合作，除了在醫院協同各科醫療救治家暴性侵案的孩子之外，還關心與協助這些離院孩童後續的轉介與追蹤關懷，舉辦許多免費親職教育講座，將知識傳達到社區家庭，使家長能夠認識並理解孩子，進而凝聚及修復親子關係。

輔仁大學校長江漢聲表示：「輔大醫院是一間天主教的大學醫院，對弱勢關懷照顧本來就是我們的使命特色。輔仁大學是新北市最綜合的大學，擁有2萬6千個學生，為全國第二大，在地深耕是責無旁貸的事情。」在這個精神的引領下，輔大醫院一直在整合堅強的醫療團隊，與社區醫療院所、教會和社福機構合作，為社區民眾提供多元、全面且專業的健康照護服務。

新北市社會局兒少科科長劉倩如分享，新北市政府協助督導共約162個小衛星服務單位，為弱勢孩子免費提供課後照護，甚至包括晚餐。小衛星兒少全人守護計畫分三個部分，身體健康、心理健康、與社會家庭人際關係健康，她很謝謝扶輪社看重這個計畫，能和輔大一同向國際扶輪基金會全球獎助金申請兩年的計畫經費，希望這個計畫能推展到整個新北市，成為持續性的方案。

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