為印尼僑生來台就學搭橋鋪路　輔大帶領僑生參訪感受台灣文化

▲僑生們實際走訪總統府等地聆聽導說。（圖／輔仁大學提供，下同）

生活中心／綜合報導

由中華民國僑務委員會主辦的「印尼僑生來臺升學輔導訓練班」（簡稱印輔班），112年的課程由輔仁大學負責承辦執行，吸引了一百多名學員熱烈報名參加。為使來臺的印尼僑生更深入認識臺灣文化，輔仁大學藉由實地考察，讓同學們親眼所見，實地走訪中正紀念堂、總統府及故宮博物院等富含文化底藴的景點，讀萬卷書不如行萬里路，積極落實推動台灣文化之傳承與交流。

對於這些未來即將在臺就讀印尼僑生來說，可不能不知道未來四年生活土地有著什麼樣的根源。白淑晶同學表示，自由廣場很大很震撼，感受到了象徵自由的力量；潘偉傑同學覺得實際參訪故宮後，了解到古時人們的生活，覺得自己離歷史更近了；陳沁媂同學一直很喜歡珠寶首飾，近距離觀賞清代的轉心壺，覺得該器具很別緻，而多數的印尼僑生們都對於能夠來訪總統府及故宮表示很開心，覺得很新奇及有趣。

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▲了解臺灣多元文化的融合歷程。

有別於平時的課堂式教育，印尼學生們對於臺灣的印象多源自於YouTube等自媒體或是家人朋友們的口耳相傳，對實際進入臺灣最高行政首府及聞名世界的故宮博物館，李嘉誠同學表示，同是客家人的他，總統府內有些壁畫對文化的刻畫認識細膩，讓他產生強烈的衝擊感，同時也很感謝自己跳脫舒適圈參與僑務委員會舉辦的印輔班，對於未來即將至花蓮慈濟就讀醫學系的他，感受到深深的文化交流脈動。

▲▼112年印輔班僑生全體合影於故宮博物院。

輔仁大學這次作為112年印尼來臺輔導訓練班的承辦單位，於中正紀念堂-總統府-故宮博物院的一日參訪行程，讓印輔班的同學們收穫滿滿；如今剩下最後的三個禮拜，文化交流還在持續，相信在輔仁精實的辦學下，學生們將感受到濃厚的文化底蘊。

「112年印尼僑生來臺升學輔導訓練班」的復辦，將為印尼僑生未來的學業之路奠定堅實的基礎，增加他們來臺讀大學的機會。這不僅是僑務委員會推展僑教的重要一環，也體現了輔仁大學致力於國際教育合作的努力。