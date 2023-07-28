巴金森氏症補助食品　輔大研發「奈米口服液」活化腦細胞

▲ 2023年生技展，輔大團隊於開幕式大合照。（圖／校方提供）

生活中心／台北報導

根據健保資料統計，國人罹患巴金森氏大的人數從106年的6萬9千多人，上升至110年的7萬7千多人，每年以兩千多人速度成長，像是去年過世的「抗議天王」柯賜海據傳罹患的巴金森氏症20年，為了改善這類病況，輔仁大學團隊研發出補助保健食品「肉桂葉奈米口服液」，並於2023年亞洲生技大展公開亮相，此外在生技展，輔大還展示勃起障礙的輔助醫療、5分鐘色覺檢驗、人工髖關節手術混和實境（MR）導航系統、3D生物列印，以及改善漸凍症的蛋白質藥物研究等14項研發成果。

江漢聲校長指派謝邦昌副教長在開幕儀式致詞，謝邦昌副校長指出，輔大這些年的蛻變有目共睹，據泰晤士高等教育特刊2023年度世界大學排名指出，輔大的「產學收入」指標名列世界第123名，居全球頂標，這是江漢聲校長帶領大家拚出來的相當不容易的成績。

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▲ 輔大的展示攤位擠進非常多參觀民眾。（圖／校方提供）

「抗議天王」柯賜海在去年被發現病逝於藍色廂型車內，當時初判為心因性休克，但據指出，柯賜海生前罹患巴金森氏症長達20年，巴金森症是除了阿滋海默症之外最普遍的神經退化性疾病，食品科學系陳炳輝教授多年來致力研究「台灣特有種土肉桂葉」的活性成份，歷經嚴謹完整的動物實驗證實，土肉桂葉中高濃度肉桂醛以及優質植化素，經製成奈米口服液後，能通過血腦屏障活化腦部細胞分泌多巴胺，是巴金森氏症和糖尿病在藥物之外的補助食品。

再生醫學包括組織工程及幹細胞療法兩大領域。輔大在生技大展分享了次世代PIC/S GMP細胞製程，包括免疫細胞、幹細胞、外泌體，同時也展出了再生醫學的組織工程，利用3D生物列印技術，建立具有生物相容性的生物墨水的精確支架，在支架上種植細胞株與生長因子等物質，以模擬體內組織的環境，進而形成具有生理功能的器官與組織。這種技術的優勢為結構高度客製化、生產速度快、成本低。

輔大醫院骨科部發起的「人工髖關節手術混和實境（MR）導航系統」醫材研發案，以介於擴增實境AR 與虛擬實境VR 之間的混合實境MR（Mixed Reality）技術運用，可在手術中即時回饋髖臼杯置放角度及安全區之立體範圍，在頭戴顯示器中直觀提供骨科醫師於手術中必須知道的資訊，增加手術成功與安全性，正在申請美國與多國（PCT）專利。

▲ 輔大醫院團隊推出的「人工髖關節手術混和實境（MR）導航系統」，正在申請美國與多國（PCT）專利。（圖／校方提供）