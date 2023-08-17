25歲無照男開車撞行人！害斷腿顱內骨折還失智　2關鍵獲輕判

▲桃園市陳姓男子未領有汽車駕照，去年4月間駕車行經桃園區民生路時，撞倒行人導致頭部受創併發失智等重傷害。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子並未領有汽車駕照但仍駕車上路，去年4月間行經桃園區民生路時，失控撞上穿越馬路的婦人，導致其頭部重創腳部骨折等傷害，其中顱內出血還併發失智等傷害，婦人經送醫急救才撿回一命，事後仍提告重傷害；桃園地院認為，陳男無照駕駛應加重其刑，姑念其坦承犯行且符合自首要件，審結依無駕駛執照駕車，犯過失致重傷罪判處有期徒刑5月，本案還可上訴。

檢警調查，25歲的陳姓男子去年4月4日上午11時42分許，無照駕駛轎車沿桃園市桃園區民生路往中山路方向行駛，疑似未注車前狀況撞倒穿越馬路陳姓婦人，導致陳婦倒地，導致頭部重創、腳部骨折，經送醫急救後有腦部左側額葉顳葉顱內出血、兩側額葉腦損傷併失智症等傷害；肇事的陳姓男子肇事後，向到場處理員警坦承是肇事者，於警方未發覺前自首而接受裁判，桃檢複訊後依過失傷害罪嫌起訴。

桃園地院審理時，陳男坦承犯行，也承認並未領有駕駛執照，受害的陳姓婦人則提供包括林口長庚紀院診斷證明，桃園警方則提供道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告、路口監視器錄影檔案光碟、翻拍照片截圖等照片佐證。

法官認為，被告陳男未考領駕照而貿然駕車上路，已升高發生交通事故之風險，且未注意車前狀況，導致本案交通事故發生，造成告訴人重傷害，依修正後道路交通管理處罰條例第86條第1項規定，加重其刑。法官參酌，被告肇事後，在員警處理當場承認為肇事者，進而接受裁判，有桃園警分局交通中隊自首情形紀錄表佐證，核符合自首要件，依刑法第62條規定予以減輕其刑。

法官審酌，被告無汽車駕照，本不應駕車上路，仍執意駕車行駛道路上，又未注意車前狀況，導致發生本件交通事故，造成告訴人之重傷害，應予懲處。惟念其犯後坦承犯行，態度尚可，惟仍未與告訴人達成調解，審結依無駕駛執照駕車，犯過失致重傷罪，處有期徒刑5月，如易科罰金，以1千元折算1日，本案還可上訴。