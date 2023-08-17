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失智嬤被兒登記成車主...欠2年燃料稅　桃園分署發現真相急捐物資

▲桃園市平鎮地區解姓婦人被查出欠繳2年汽車燃料稅費，桃園分署強制執行前查出，解婦無業且失智，疑似被長子登記為人頭車主，並非實際使用者。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮地區解姓婦人被查出欠繳2年汽車燃料稅費，桃園分署強制執行前查出，解婦無業且失智，疑似被長子登記為人頭車主，並非實際使用者。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區71歲解姓婦人因欠繳2021、2022年度汽車燃料費共計9,600元，經公路總局中壢監理站移送法務部行政執行署桃園分署強制執行，分署人員發現，解婦行動不便且無法工作，與領有身障手冊小兒子同住，僅靠打零工維生，家中經濟拮据，當地里長曾淑梅強調解婦根本不是實際車輛使用者，分署人員除致贈生活物資外，也將暫緩執行催繳欠稅，將對實際車主另行處分。

桃園分署指出，今年1月間接獲公路總局中壢監理站移送欠繳燃料稅案件，分署通知納稅義務人即71歲的解姓婦人到場陳述清償計畫與財產狀況，平鎮地區當地曾姓里長隨即打電話給分署人員，解婦是該里里民，家中經濟狀況欠佳，年紀已大且有失智問題，解婦有2個兒子，其中長子外出工作，平日甚少返家，次子領有身障手冊，平日靠打零工維生，與母親解婦同住。解婦自身行動不便且無工作能力，根本不可能開車，應該是被大兒子登記為人頭車主，才會積欠相關費用。

▲桃園市平鎮地區解姓婦人被查出欠繳2年汽車燃料稅費，桃園分署查明事實後親至住處致贈物資，協助暫度難關，里長曾淑梅與愛心社人員亦到場關懷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮地區解姓婦人被查出欠繳2年汽車燃料稅費，桃園分署查明事實後親至住處致贈物資，協助暫度難關，曾姓里長與愛心社人員亦到場關懷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

分署人員獲悉後，日前隨同分署執行官進行愛心關懷，會同愛心社申辦相關程序，與里長曾淑梅等人親至解婦住處致贈生活必需品如泡麵、礦泉水、餅乾等生活物資，表達分署與愛心社關懷之意，解婦連連表達謝意，感謝分署及時送暖。

桃園分署強調，執行過程中對弱勢義務人主動伸出援手，給予必要之協助、關懷訪視，本案查明事實後將暫緩催繳欠稅議題，並針對實際車主另行處分。

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