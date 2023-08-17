中午就開喝！酒後騎車肇事對警比中指+三字經　醉漢下場出爐

▲桃園市江姓男子在楊梅區某家小吃店飲用啤酒後騎車上路，在楊梅區中山北路與他人發生事故，員警到場處理，竟對員警比中指還以三字經辱罵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市江姓男子今年3月在楊梅區某家小吃店吃中飯並飲用啤酒，江男未待酒精消退隨即騎車上路，行經楊梅區中山北路時與他人發生事故，未待員警到場處理隨即騎車離去，但因酒精作祟在梅獅路上自撞倒地，員警到場處理時，江竟對員警比中指，還對員警以三字經侮辱，員警見其受傷送醫治療，醫院驗出酒精濃度每公升0.62公克已明顯超標，江男又對員警以三字經辱罵；桃檢偵結依公共危險、侮辱公務員等罪嫌向地院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，55歲的江姓男子今年3月17日下午3時許在楊梅區某家小吃店用餐還飲用啤酒，但江男未待酒精消退隨騎車上路，同日下午5時許在楊梅區中山北路二段附近與一輛轎車發生擦撞，雙方均未受傷，江男未待員警到場旋即騎車離開現場，但騎到梅獅路二段某巷口處卻突然自摔倒地，當場被楊梅警方局草湳派出所2名員警查獲，員警上前詢問時，醉醺醺的江男竟對員警比中指手勢，還以「X你娘」等三字經辱罵。

員警見江男受傷，先協助送往楊梅天成醫院包紮傷口，醫護人員抽血驗出酒精濃度達每公升0.62公克，已明顯超標，員警欲將江男帶回派出所偵訊時，江再度以連續三字經辱罵，員警依法將江男帶回派出所偵訊並移送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，江男坦承有飲用啤酒與發生事故等事實，員警則提供密錄器拍攝影片截圖與職務報告等佐證，檢方認為江男犯罪事實明確，偵結依公共危險、侮辱公務員等罪嫌向桃園地院聲請簡易判決處刑。