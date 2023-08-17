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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸年輕人愛上「逛菜市場」舒壓　搜索量月增120%帶動轉型

▲▼大陸年輕人愛上逛菜市場。（圖／新華社）

▲社群平台上關於菜市場的攻略。（圖／新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導

菜市場如今成為大陸年輕人的熱門打卡地，豆瓣「菜市場愛好者」小組達到了15.7萬，有人特地去品嚐在地美食，也有人熱衷品嚐混合「菜氣、海鮮氣」的咖啡，這股熱潮也帶動菜市場轉型。

據《新華社》報導，美團、大眾點評平台數據顯示，近一個月，「菜市場」搜索量按月增幅超120%，相關攻略筆記數增幅超110%，評價數增幅超170%。其中，大眾點評近一個月搜索「菜市場」的用戶中，20-35歲的年輕用戶占比超過70%，其中超6成為女性用戶。天津、北京、上海、合肥、哈爾濱為搜索熱度前五城市。

打開社交平台，「年輕人逛菜場」已經成了搜索區的熱門詞條。小紅書今年還推出「菜市場漫遊指南」話題，收穫6062.1萬瀏覽量。豆瓣「菜市場愛好者」小組達到了15.7萬人。

為何年輕人愛上逛菜市場？首先是市場中的「煙火氣」是旅客了解一個城市最好的方式，譬如在昆明大觀篆新農貿市場，不僅能看到雲南特色野菜、可食用鮮花，還能看到各種野生蘑菇。

除美食和煙火氣外，在小紅書和豆瓣的評論區中，萌寵、咖啡店、書展、藝術展等也是年輕人愛上菜市場的理由。一位「85後」成都網友表示，逛蘇坡農貿市場時會特地去探望有小貓小狗的攤位，感覺心靈被治癒了，相比於購物場所，更像是「心靈解壓艙」。

 對於咖啡愛好者們，則是因為一間咖啡店愛上了菜市場。一位杭州網友說，「開在紅石板菜場里，咖啡混合了地氣、菜氣、海鮮氣，很有意思。」

▲▼大陸年輕人愛上逛菜市場。（圖／新華社）

▲雲南麗江忠義市場。（圖／新華社）

另一類人打卡菜市場的目的是去拍照，合肥九華山路菜市場以「徽風皖韻」為主題，木質門頭、青磚黛瓦的徽派建築風格，令該地成為年輕人另辟蹊徑的拍攝地。

▲▼大陸年輕人愛上逛菜市場。（圖／新華社）

▲大陸菜市場一處魚攤。（圖／新華社）

在這股熱潮下，菜市場也悄悄發生改變，第一是環境變乾淨，重新劃分的蔬菜區、肉類區、水產區等，讓菜市場變得更加有序；第二是菜市場更智慧化，安裝了Wi-Fi、可使用電子支付等；第三是風格更精緻年輕化，北京三源里、上海烏中集市等地就將設計、繪畫、書法等元素融入菜市場。

▼大陸年輕人愛上逛菜市場。（圖／新華社）

▲▼大陸年輕人愛上逛菜市場。（圖／新華社）

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關鍵字：

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