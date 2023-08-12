9年級新人「摸到11點才工作」　人資狂盯怒了！網逆風挺

▲新人9點打卡上班，但快11才開始工作。（示意圖／非新聞當事人／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

今年是首屆9年級生進入職場，而一名人資抱怨，新人畢業就來公司上班，觀察他9點打完卡，就跑去買早餐半小時、回來滑手機15分鐘、廁所炸屎半小時，抽菸10幾分鐘，開始工作已11點了，讓原PO搖頭直呼「找這種人來混時間，真的是很要不得！」文章曝光後，多數網友卻逆風開噴。

一名男網友在Dcard表示，公司來了一位新人，是9年級剛畢業的社會新鮮人，是辦公室內勤的工作、9點上班，但新人買早餐就花了30分鐘，回來滑手機15分鐘，後來跑去廁所30分鐘，每個小時又跑出去，說是抽菸10至15分鐘。

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原PO看不下去直呼，開始工作的時候已經10點快11點了，「公司找這種人來混時間，真的是很要不得...身為人資的，我非常頭痛！」

文章曝光後，網友直呼「哪家公司啊這麼爽？主管不管嗎」、「工作態度是不怎麼好，要是我有這種同事，這麼晚才開始辦事影響到我，我會生氣」、「如果效率不高，就1個月內淘汰吧，現在蠻多專案軟體可以追進度，或單純Excel填表看也行」、「有能力的話，這樣搞確實沒差，工作進度嚴重落後的話，可能要管一下吧」。

不過多數網友逆風認為，「不得不吐槽一下，台灣人真的是奴成習慣了，才會養出你這種假認真魔人，我有我的能力把事情做完，為何不能休息一下，你一天8小時無時無刻全速運轉嗎」、「能在下班前把事做好就好，不然其實裝忙也是一種混啊，時代不一樣，職場文化也需要慢慢改變，還是只有我思維比較開放」、「老闆或主管沒想趕他走，就輪不到你，管好你自己就好」、「如果公司只有一個9年級，那你就是以偏概全；如果每個9年級都這樣，那就是貴公司要檢討了」。

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