女業務為業績「跟老男人上床？」　知情人士驚爆：這地方超多

▲原PO好奇女業務與老男人發生關係，是真的嗎？（示意圖／記者趙于婷攝）

網搜小組／劉維榛報導

群創處長「自毀式爆料爽吃3女」，對象為公司供應商與客戶「用身體來換取資訊」，甚至還抖出SM性癖好，性愛片花1小時刪不完等。對此，一名網友驚訝追問「真的有女業務為了業績跟老男人上床？」文章引發炸鍋討論，知情人士抖出1行業超多，「遇過很多女業務為了訂單不擇手段！」

一名網友在PTT發文表示，以前就聽說藥廠黑絲襪女業務會「為了業績跟醫生上床」，其他行業像是高級車、保險也有類似潛規則。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而原PO看完「群創處長約砲史」後，不禁咋舌直呼，本以為上述情節只是都市傳說，於是好奇求問「黑絲女業務為了業績跟老男人上床...是不是真的啊？」

底下網友笑虧，「不是真的，都是兩情相悅」、「$$很香」、「不是$而已，還可以打進那個圈子」、「一堆吧！只是要先有錢跟有閒」、「因為大部分男人都靠下面決定事情」、「大單抽成都很可觀」、「水很深！業績壓力跟錢」。

有知情人士則透露，「醫院超多」、「電子廠/藥廠的女業務比例高不是沒理由的」、「超多，遇過很多女業務為了訂單不擇手段」、「醫院真的不少」、「藥廠女業務跟醫師的新聞還不夠多嗎」、「藥廠一堆」、「你要不要聽聽藥廠業務和醫生的故事？基本上藥廠很多女業務」。但也有人質疑「我不相信，除非真的遇到」。

另有網友抖出身旁親友的內幕，「朋友買車，然後把業務吃了，分手後直接把車送女方當分手禮」、「有啊...我舅就是跟保險女業務X砲」、「以前有認識一個保險業務，他的已婚主管就是...」「光是我認識的女房仲就玩很大了，何況其他佣金高的行業」。

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）

