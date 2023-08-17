群創男偷吃3人妻！她看完私密片爆「1女專睡處長」：老公出差中

▲群創光電。（圖／記者廖婕妤攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

科技大廠群創（3481）許姓處長在臉書自毀式爆料婚外情，引發外界熱議。對此，粉專「我是孔劉的太太，凱薩琳・孔」爆料，其中一名小三是「專睡處長的女人」，且私密影片她都看了，「老公現在人在國外出差，應該很想衝回來休妻」。

作家「凱薩琳・孔」在臉書粉專發文表示，她看完了3人的私密影片，「那三個女生一點都不無辜，每個都很 enjoy」。另外，其中一名小三私生活非常驚人，除了整形之外，現任老公本來是IC設計大廠的處長，現在則是副總，「我很討厭渣男，但是我也極度厭惡渣女」，「老公現在人在國外出差，應該很想衝回來休妻！」

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「凱薩琳・孔」表示，別跟她要影片，因為影片晃動，也沒辦法 100％確定是當事人，「有些人主張，這3個女生不該被揭發出來，這個我是不認同啦，女權自助餐不能無限上綱。沒道理男生該高高舉起，女生就可以輕輕放下」。

▲▼作家「凱薩琳・孔」發文爆料。（圖／翻攝「我是孔劉的太太，凱薩琳・孔」）



網友看完紛紛留言，「哇~好多秘辛哦」、「老公頭頂綠綠的」、「會做這些破事怎麼會把無辜這兩字套在她們身上呢」、「貴圈真亂」。

許多女網友說，「這倒是真的，女生愛玩哪裡無辜了，可憐的是被戴綠帽的老公吧」、「真的，女生敢做就不要怕」、「有兩個女生是已婚的身份耶！！！當然要一起揭露，不然這些狐狸精的元配老公超慘的，其中一個單身的女生也是破壞大鼻孔元配的家庭啊，一樣」、「我看新聞留言一堆人覺得這種事很正常、不需要大驚小怪，還分享什麼什麼領域更誇張…突然覺得天啊！現在的人道德感越來越低的感覺耶」。