　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

群創男偷吃3人妻！她看完私密片爆「1女專睡處長」：老公出差中

▲群創光電，南科。（圖／記者廖婕妤攝）

▲群創光電。（圖／記者廖婕妤攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

科技大廠群創（3481）許姓處長在臉書自毀式爆料婚外情，引發外界熱議。對此，粉專「我是孔劉的太太，凱薩琳・孔」爆料，其中一名小三是「專睡處長的女人」，且私密影片她都看了，「老公現在人在國外出差，應該很想衝回來休妻」。

作家「凱薩琳・孔」在臉書粉專發文表示，她看完了3人的私密影片，「那三個女生一點都不無辜，每個都很 enjoy」。另外，其中一名小三私生活非常驚人，除了整形之外，現任老公本來是IC設計大廠的處長，現在則是副總，「我很討厭渣男，但是我也極度厭惡渣女」，「老公現在人在國外出差，應該很想衝回來休妻！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「凱薩琳・孔」表示，別跟她要影片，因為影片晃動，也沒辦法 100％確定是當事人，「有些人主張，這3個女生不該被揭發出來，這個我是不認同啦，女權自助餐不能無限上綱。沒道理男生該高高舉起，女生就可以輕輕放下」。

▲▼群創處長偷吃3人妻　她爆其中1女「專睡處長」。（圖／翻攝「我是孔劉的太太，凱薩琳・孔」）

▲▼作家「凱薩琳・孔」發文爆料。（圖／翻攝「我是孔劉的太太，凱薩琳・孔」）

▲▼群創處長偷吃3人妻　她爆其中1女「專睡處長」。（圖／翻攝「我是孔劉的太太，凱薩琳・孔」）

網友看完紛紛留言，「哇~好多秘辛哦」、「老公頭頂綠綠的」、「會做這些破事怎麼會把無辜這兩字套在她們身上呢」、「貴圈真亂」。

許多女網友說，「這倒是真的，女生愛玩哪裡無辜了，可憐的是被戴綠帽的老公吧」、「真的，女生敢做就不要怕」、「有兩個女生是已婚的身份耶！！！當然要一起揭露，不然這些狐狸精的元配老公超慘的，其中一個單身的女生也是破壞大鼻孔元配的家庭啊，一樣」、「我看新聞留言一堆人覺得這種事很正常、不需要大驚小怪，還分享什麼什麼領域更誇張…突然覺得天啊！現在的人道德感越來越低的感覺耶」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
大馬墜機「螺旋俯衝」！最新近距離視角曝光
李玟生前淚控《好聲音》錄音檔流出：這叫侮辱
三上悠亞引退前點名「她是接班人」
快訊／雨區擴大！12縣市發布大雨特報
大馬墜機新視角曝光！　飛機「筆直撞地」爆炸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／雨區擴大！12縣市發布大雨特報

群創男偷吃3人妻！她看完私密片爆「1女專睡處長」：老公出差中

群創處長偷吃「小三懷孕生子」　前上司爆黑歷史：菜鳥就很愛玩

快訊／大雨來襲！　新竹、桃園3地區淹水警戒

「鹽田．夕陽．享樂」壓軸展演　18、19、20連續3天加場！

大雷雨往北轟夜襲4縣市！國家警報緊急響　「紅爆水彈」猛灌2天

快訊／9縣市大雨特報！低壓帶影響雨勢強襲　最新警戒區域曝

桃園16公尺Hello Kitty「消風後大復活」　龍潭觀光大池重新見客

老化不可逆！花蓮慈院生技合作　為現代人「爭面子也要裡子」

菸癮男沒慢性病突胸悶難喘送醫　醫提醒：夏天也易心肌梗塞

男子厭倦花大錢買球鞋　找刺青師把鞋刺在腳上

陳建州應訊後現身回應　暴雨中鞠躬比讚上保母車

喝完高粱想吃粥！男酒駕上路　拒檢逃逸「假裝散步」18萬噴了

夏克立槓上郎祖筠「妳夠了沒」　要她拿證據：我老婆從來沒有傷！

矮殺～原民村長廣播鏘到爆　村民聽她嗨唱：醉意有80%

佩甄「每月出國」狂燒數百萬！　疫情悶3年曝年底計劃「為自己而活」

小魏魏嘉瑩成學生音樂比賽評審　直呼世代落差好驚訝！

黑人現身北檢　「暴雨中90度鞠躬」

黑人鞠躬比讚上車

館長控「民進黨開的槍」再點人　余天喊屈：交情不錯為何亂點

快訊／雨區擴大！12縣市發布大雨特報

群創男偷吃3人妻！她看完私密片爆「1女專睡處長」：老公出差中

群創處長偷吃「小三懷孕生子」　前上司爆黑歷史：菜鳥就很愛玩

快訊／大雨來襲！　新竹、桃園3地區淹水警戒

「鹽田．夕陽．享樂」壓軸展演　18、19、20連續3天加場！

大雷雨往北轟夜襲4縣市！國家警報緊急響　「紅爆水彈」猛灌2天

快訊／9縣市大雨特報！低壓帶影響雨勢強襲　最新警戒區域曝

桃園16公尺Hello Kitty「消風後大復活」　龍潭觀光大池重新見客

老化不可逆！花蓮慈院生技合作　為現代人「爭面子也要裡子」

菸癮男沒慢性病突胸悶難喘送醫　醫提醒：夏天也易心肌梗塞

《甘味》女星決定開刀摘子宮　「月經大血崩」險變敗血：想了3年

《MOVING異能》趙寅成、韓孝周戀愛戲登場！「淋雨空中擁吻」心動爆表

貧母悶殺6歲兒辯「為他好」　檢當庭還原行兇片段令人不忍

大馬墜機「螺旋俯衝」釀10死！最新近距離視角曝光

印證監督的話！新庄剛志：王柏融把球轟到台灣了

日話題甜點「毛線坐墊、編織包」！　吃下藝術品般的蒙布朗超療癒

馬祖莒光星光夜跑第2屆起跑　將結合羽球賽、尋寶體驗

剛被救起…澎湖東吉「爛臉貓」傷重傳屍臭味　安樂死結束一生

南韓電影爆醜聞！「5年323部片」票房灌水　李炳憲、全道嬿也遭殃

歐陽靖帶娃崩潰「大哭嚇呆小孩」！3歲兒反應暖翻她：不再後悔當媽

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

生活熱門新聞

超勵志！台灣21歲AV女優考上台大

女業務為業績「跟老男人上床？」這1行業超多

群創「出軌處長」性癖曝光　性愛片1小時刪不完

AV女優考上台大　校方：歡迎有志學生就讀「盼遵循敦品勵學校訓」

廣告牆印倒立豬＋魷魚是賣啥？在地人解答

群創處長偷吃3人妻！科技圈傳藏鏡人是正宮

「極淺層地震」傳地鳴！嘉義人：以為家要塌了

群創處長出軌3女「自毀文」內幕　小三懷孕產子逼宮

群創處長「出軌自毀文」　傳三綠帽夫找黑道逼PO

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

客買鴨肉麵提7要求　老闆霸氣趕人

即／雨彈轟炸！高雄三民淹大水　公車拋錨慘困路中

網瘋傳「群創處長審問片」　真相曝！

全聯結帳「驚見新奇1物」！全場敲碗：中南部也需要

更多熱門

相關新聞

群創沾腥處長離職前最後交代　「向奇美實業道歉」

群創沾腥處長離職前最後交代　「向奇美實業道歉」

面板大廠群創光電有一名許姓已婚處長臉書自爆與客戶亂搞男女關係，更直接公開女方聯絡資訊，引起軒然大波，今日更傳出要被開除，不過這名許姓處長在今日也已經主動請辭，在離職前也表示，「向奇美實業道歉」。

群創處長為何毀滅式自爆？律師嘆：忘了做1事

群創處長為何毀滅式自爆？律師嘆：忘了做1事

網瘋傳「群創處長審問片」　真相曝！

網瘋傳「群創處長審問片」　真相曝！

群創處長公開小三照+個資　律：網友轉傳也涉刑責

群創處長公開小三照+個資　律：網友轉傳也涉刑責

女業務為業績「跟老男人上床？」這1行業超多

女業務為業績「跟老男人上床？」這1行業超多

關鍵字：

群創

讀者迴響

熱門新聞

超勵志！台灣21歲AV女優考上台大

他剛下泳池「秒被叫上來」！

現場畫面曝！台大實驗室爆炸至少2人送醫

女業務為業績「跟老男人上床？」這1行業超多

群創「出軌處長」性癖曝光　性愛片1小時刪不完

群創處長毀滅式自爆！出軌3女拍大量性愛片

大馬墜機多名政治人物罹難　出事前未求救

快訊／新北女騎士碰撞大貨車　倒地遭輾爆頭慘死

AV女優考上台大　校方：歡迎有志學生就讀「盼遵循敦品勵學校訓」

將大量刪除下架！　YouTube宣布掃蕩特定類型影片

廣告牆印倒立豬＋魷魚是賣啥？在地人解答

女星錄一半「突跌地淚崩」！

「山道猴子」主角是超商店員！業者回應了

群創處長偷吃3人妻！科技圈傳藏鏡人是正宮

「極淺層地震」傳地鳴！嘉義人：以為家要塌了

更多

最夯影音

更多
男子厭倦花大錢買球鞋　找刺青師把鞋刺在腳上

男子厭倦花大錢買球鞋　找刺青師把鞋刺在腳上
陳建州應訊後現身回應　暴雨中鞠躬比讚上保母車

陳建州應訊後現身回應　暴雨中鞠躬比讚上保母車

喝完高粱想吃粥！男酒駕上路　拒檢逃逸「假裝散步」18萬噴了

喝完高粱想吃粥！男酒駕上路　拒檢逃逸「假裝散步」18萬噴了

夏克立槓上郎祖筠「妳夠了沒」　要她拿證據：我老婆從來沒有傷！

夏克立槓上郎祖筠「妳夠了沒」　要她拿證據：我老婆從來沒有傷！

矮殺～原民村長廣播鏘到爆　村民聽她嗨唱：醉意有80%

矮殺～原民村長廣播鏘到爆　村民聽她嗨唱：醉意有80%

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面