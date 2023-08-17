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大陸 大陸焦點 特派現場

特斯拉中國陷抄襲風波　「貓窩周邊」激似台灣原創設計

記者林郁婷／綜合報導

特斯拉中國今年推出周邊商品「DIY貓窩」，然而造型遭到YouTuber質疑，抄襲台灣品牌「Hulumao呼嚕貓」2017年的一款貓躺椅。「Hulumao呼嚕貓」創辦人也公開向馬斯克（Elon Musk）喊話，他們沒有授權設計給特斯拉做製造與販售，「這中間應該有很大的誤會」。

台灣YouTuber「Jeff Young」日前在影片中提到，特斯拉中國上海團隊做出新車概念的造型貓窩，與「Hulumao呼嚕貓」的原創產品外型雷同，「兩個產品拿掉LOGO後，我覺得95%以上是幾乎完全一樣」。

「Hulumao呼嚕貓」也在Instagram發文表示，和馬斯克先生不熟，但很確定沒有出貨給特斯拉中國分公司，也沒有授權設計，「我們覺得，這中間應該有很大的誤會」，更將整段話同步翻譯成英文。

▲▼特斯拉中國的周邊產品與台灣品牌設計雷同。（圖／翻攝自Instagram／hulumao_pet）

▲特斯拉中國的周邊產品與台灣品牌設計雷同。（圖／翻攝自Instagram／hulumao_pet）

從2款商品的對比圖可以看到，貓窩的外觀沒什麼差別，就連形狀幾乎都像是複製貼上，兩者不同之處似乎只有品牌LOGO。

「Hulumao呼嚕貓」看到影片後，隔天再次發文感謝「Jeff Young」，他也指出，疑似被抄襲的產品叫「Lounge Chair 貓躺椅」，於2017年發表並獲得「義大利的設計比賽寵物用品類——金獎」，而特斯拉的「Cybertruck」概念發表則是在2019年。

「Hulumao呼嚕貓」創辦人蕭世昌受訪時表示，品牌是2016年由他和妻子共同創立，至今為止共發表7款貓窩，其中有4款近幾年被中國商家仿冒，部分商家甚至申請專利。

蕭世昌進一步指出，目前所有設計產品都沒有申請專利，因此導致經常被仿冒，也難以追究仿冒者的責任，「因為我們如果申請專利是要申請外型專利，外型細節的爭議性很大，例如比例、尺寸等，小團隊比較難，除非是大公司發表產品」。

蕭世昌透露，過去他曾到台灣專利公司，調出中國商家仿冒產品後的專利資料，「因為他們申請專利必須有些照片，就發現包含紙的材質與摺法是我這邊買過去拍照，有的還摺錯」，這次特斯拉中國的貓窩產品上市後，已銷售數千個，也有申請專利。

據了解，這款產品目前只在中國販售，可以在淘寶上的特斯拉中國官方商城購買。

蕭世昌最後無奈表示，當初是因為妻子喜歡貓咪，想親手製作出獨一無二的貓窩，才成立這個品牌，在市面上很難找到相同的設計，就連材質也很難一樣，由於過去也有被抄襲的經驗，「可能目前也只能這樣吧」。

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