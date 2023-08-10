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老高發片「鄭重道歉」！　鄉民列4關鍵：是公關教科書？

▲▼。（圖／翻攝自YouTube／老高與小茉 Mr & Mrs Gao）

▲「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」遭控抄襲。（圖／翻攝自YouTube／老高與小茉 Mr & Mrs Gao）

記者朱祖儀／綜合報導

YouTube頻道「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」日前遭指控抄襲日本影片，昨（9）晚他們上傳新影片，看到影片封面為「鄭重道歉」，原以為可能會談及抄襲風波，不過內容卻是在討論老子。有網友看到後就指出老高操作手法4關鍵，直言「老高這波是不是公關教科書？」

YouTuber「老高與小茉」9日上傳新影片，封面放上「鄭重道歉」4字，一張字卡則提到「由於本人的疏忽，錄製影片時忘記關閉洗衣機，造成影片中會有些許背景噪音，在此深表歉意。此外，從本影片開始，本頻道所有影片的參考資料，均會在影片說明欄中進行標註，我們也會儘量滿足大家的所有要求，謝謝」，沒有特別提到抄襲風波，影片內容為分享老子的故事，影片曝光隨即掀起討論。

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▲老高宣布以後會加註影片資料來源。（圖／翻攝自YouTube／老高與小茉 Mr & Mrs Gao）

▲▼老高宣布以後會加註影片資料來源。（圖／翻攝自YouTube／老高與小茉 Mr & Mrs Gao）

▲老高宣布以後會加註影片資料來源。（圖／翻攝自YouTube／老高與小茉 Mr & Mrs Gao）

一名網友就在PTT以「老高這波是不是公關教科書？」為題發文指出，老高似乎沒有打算要理會打擊自己的人，依舊做日常更新，「順便用個偽道歉封面噁心一下高黑」，且面對指責和質疑，第一時間也是選擇先發文鞏固自己的同溫層。

原PO認為，若是老高道歉認錯絕對是下下策，因為「一道歉等於是餵死忠粉吃屎，可能流失信仰」，且黑粉也不會因此變成支持者，所以老高選擇「不受訪不道歉不認錯，繼續用社群洗同溫層」的方式鞏固支持者，等到黑粉發現打了也沒反應，自然就會散場，讓他直呼「老高這次公關操作100分吧？」

文章曝光後，網友紛紛表示，「本來就沒必要理會那些人」、「 這次的封面是真的強，直接吸引這次事件所有關注者點進去」、「人家只是說書人，又不是寫論文」、「不在乎就贏了」、「真的還滿高招的」、「要是我有500萬粉絲…我也不會理那些蹭流量的，跟那個人辯論是能增加什麼」，但也有人認為「如果一開始沒發那兩篇文就是100分」、「不會瞬間收攤，但是會減損頻道的壽命」。

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