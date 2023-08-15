特斯拉「供過於求」　外媒曝馬斯克未來1年半不投資建廠

▲特斯拉今年持續「銷量第一，營利第二」的經營模式。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

特斯拉近年來在全球擴廠，但近日印尼高官指出，創辦人馬斯克因對公司未來營利前景的擔憂，決定一年半內推遲特斯拉在全球範圍的投資。

印尼媒體Dedik和Kumparan報導，印尼海洋與投資統籌部長盧胡特指出，因對世界經濟形勢感到擔憂，馬斯克已決定不對墨西哥、馬來西亞在內的地區投資，暫時只以販售汽車為主。盧胡特稱，特斯拉正在全力刺激旗下汽車銷量。

盧胡特本月稍早與馬斯克在美國會面後，認為印尼仍是馬斯克優先選擇的投資目的地，他透露馬斯克將在9月底或10月到訪印尼雅加達，商談鋰電池材料製造領域相關投資。

馬斯克7月中曾與馬來西亞首相安華進行線上會議，會中馬斯克承諾近期內親自到馬來西亞並有重大投資，更能為馬來西亞帶來數以萬計的高技能工作崗位。

同時消息稱特斯拉與印度政府也在接洽一項投資提案，在印度建立汽車工廠，年產能高達50萬輛，生產的電動車價格將從200萬盧比（約新台幣75.8萬元）起跳。

馬斯克也在今年3月時宣布，計畫於墨西哥新建工廠。去年曾有報導指出，特斯拉與印尼已經談判多月。

《華爾街見聞此前提及》，特斯拉四大工廠產能提升，已使得連續5個季度產量高於銷量許多，僅僅今年上半，Model 3和Model Y的庫存就來到2.25萬輛。

馬斯克在特斯拉第二季業績會上提到，若經濟持續惡化，特斯拉還將繼續降低售價來確保銷量。

特斯拉打「價格戰」並非沒有代價，今年第一季度出現銷量提升，但利潤與毛利率同步下滑後，第二季並未有太多調整，銷量雖然持續創新高，但營利能力也繼續受到衝擊，不過馬斯克暫時並未打算改變這項策略方針。

特斯拉在第三季度開始，還進一步對旗下車款Model S和Model X降價，看得出儘管營利能力受損嚴重，特斯拉仍將刺激銷量擺在首位。