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IG拍限動爆災情！「一直亂放大」縮不回來　超多人+1：快發瘋

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲IG限動拍攝爆災情。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在不少人用IG時，比起發文，更喜歡PO限時動態來分享日常，最近卻傳出拍攝災情！不只一位網友表示，這兩周想錄限時動態時，原本可以自己操控拉近畫面，現在會自動放大 ，而且「直接放一個超快、然後超大，回不來」，就算兩隻手一起縮，還是會繼續放大。許多用戶見狀也秒+1，哀號「超級困擾」。

最近有網友紛紛在Dcard發文求助，「#請益 IG限時動態錄製無法單手縮小」、「IG限動放大」、「IG限時亂放大」，有妹子就說，她剛換新手機，「原本限時動態是可以單手上下操控放大縮小的，不過這支手機往上放大的時候，會暴衝超快，當往下要縮小的時候，就卡住不會動了，需要靠另一隻手用兩隻手指頭放大縮小。」

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不過，另一位女網友的情況稍稍不一樣，「這兩個星期拍限時動態，一直自動放大，快發瘋了，而且還縮不回來（只會越放越大）」，就算出動兩隻手想把畫面縮小也沒用，還是會繼續放大。她也不禁在留言處傻眼直呼，「害我拍別人的時候，別人的臉被放大到很恐怖。」

貼文曝光後，大票苦主秒崩潰+1，「我的也是，超級困擾……」、「我大帳小帳都會！突然有一天就變成這樣了，很不喜歡，往上亂放大，往下不會縮小，到底為什麼==」、「我以為只有我這樣，而且我錄的時候根本沒動，它自己也會放大」、「我一開始以為是我手機螢幕壞掉欸！結果發現我不是一個人」、「我剛剛錄影也是，是IG的問題！只能等它修復囉！」

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