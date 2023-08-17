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劈腿人妻拍床照！男不甩有錢老婆　房子被拆「娶小三後悔了」

情侶,夫妻,性愛,床,外遇,劈腿,婚外情,出軌（示意圖／CFP）

▲這些年，男子雖然薪水只有900令吉，但一直都過著舒適的生活，享受著妻子提供的一切。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名已婚男子娶到有錢妻子，雖然什麼財產都沒有，每月底薪只有900令吉（約新台幣6200元），但能開著老婆給的豪車享受富裕生活。只不過他並不滿足這一切，外遇人妻還拍床照，離婚後把小三娶進門，然而才過短短4個月他就後悔，因為擁有的奢華生活沒了，房子也被前妻拆掉，如今哭著想找個落角處。

星洲網報導，這對男女的故事由TikTok平台上一名衝浪者扎麗哈分享，因為故事中的有錢妻子就是她的粉絲所遇到的真實狀況，並講述女粉絲的丈夫出軌自食其果的過程。在故事中，這名女子是大學畢業生，家境不錯，在認識男方的時候，儘管對方什麼都沒有，直到結婚仍沒有財產，但還是願意嫁給對方，接受老公的一無所有，嫁妝是女子父親贈送的一塊地。

這些年，男子雖然薪水只有900令吉，但一直都過著舒適的生活，享受著妻子提供的一切，開著她給的豪車，住在這塊地上建造的房子。

但就在女子40歲這年，她發現丈夫有婚外情，外遇一名有3個孩子的人妻，甚至看到這兩人的床照，因此提出離婚。離婚後岳父索回土地，就在狀況陷入僵局時，女子因為不滿丈夫不忠，一氣之下拆掉當初以9萬令吉蓋好的房子。

兩人在結婚12年後，於2021年離婚。男子後來和小三結婚，但失去原本擁有的富裕生活，再婚後短短4個月就感到後悔莫及，哭著想找個落角處。

這段扎麗哈講述的男女遭遇引發討論，眾多女性留言表示，看見男人最終自食其果的結局感到大快人心，就好像在看連續劇，「這個狡猾的男人不但傷透妻子的心，也徹底摧毀一個家。」

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