惡意APP入侵！FBI警告：手機出現「8大徵兆」　存款恐被騙光

▲ FBI警告，有犯罪份子利用不須審查的Beta版APP詐騙。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

網路詐騙層出不窮，美國聯邦調查局（FBI）警告，若手機出現8項徵兆，代表可能下載到惡意APP，而犯罪份子植入的惡意代碼不僅可竊取個資，還可能從帳戶中詐取資金，就有受害者不知不覺間將大把存款拱手送給歹徒。

FBI發現，Beta測試階段的軟體因尚未正式發布，不須通過平台審核機制，就有犯罪份子在Beta版軟體中植入惡意代碼，偽裝成加密貨幣投資工具，並透過約會APP、網路應用程式接近受害者，誘導他們下載這些詐騙軟體。若受害者聽信歹徒說法，以為自己是在投資加密貨幣，並在APP中輸入銀行帳戶等資訊，資金實際上卻進到歹徒手中。

若手機出現以下8種情形，代表可能下載到惡意APP：

1. 電量掉得比平常快

2. 手機處理效能比平常慢

3. 在用戶不知情情況下安裝未經授權的APP

4. 持續跳出彈出式廣告

5. APP在商城下載量高但評價卻很少，甚至沒有任何評價

6. APP要求與其功能無關的權限

7. APP敘述出現拼字或語法錯誤、資訊模糊且缺乏詳細功能說明

8. 出現看似廣告、系統警告或提醒的彈出視窗

FBI建議，下載任何APP以前應查看開發者及用戶評價，切勿下載或使用可疑APP作為投資工具，除非APP合法性已經得到驗證，且應限制手機APP權限，並刪除不需要的APP。

他們也警告，不要匯款給沒見過面的網友，不要透過電子郵件或訊息提供個人財務資訊或回應任何要求你提供這些資訊的信件；對來路不明的信件、附件或訊息應保持警惕，不要隨意點開任何連結。