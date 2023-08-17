他預測2024三腳督結局　「侯友宜可拿400萬票」

▲國民黨總統參選人侯友宜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

《美麗島電子報》公布最新總統大選民調，民進黨賴清德支持度有35.7%、國民黨侯友宜21.9%、民眾黨柯文哲21.7%。前民眾黨中央委員張益贍分析，柯文哲將持續下探，而如今選戰進入到中後半段，在不考慮鴻海創辦人郭台銘因素下，預估最後選舉結果，賴清德可拿580萬到600萬票、侯友宜380萬到400萬票、柯文哲350萬到380萬票。

張益贍說，從8月份美麗島民調可看出候選人耐打度，侯友宜在3月南投補選完後27.8%，到6月底「餵藥事件」為17.1%。3個月跌掉10個百分點，造成民調下滑的關鍵事件為南投補選責任、郭台銘之亂、幼兒園餵藥事件，這些多是外部事件，檢視了總統侯選人的領導能力及危機處理能力。

柯文哲方面，張益贍指出，從6月高峰28,8%，跌至8月的21.8%，兩個月跌7個百分點。主要影響事件為狗、太監、皇帝失言風暴、716仇女言論、演唱會戰五月天、物化空服員事件等，下滑的原因，多是個人因素，檢視了候選人的人格特質與公共關係處理能力。

張益贍認為，外部因素不可預期但有限，所以侯友宜會維持目前態勢，侯選人個人因素雖然可管理，但柯文哲的嘴巴，加上側翼暴衝及柯粉出征不可控，所以柯文哲將持續下探。

張益贍表示，選戰進入到中後半段，會產生結構性改變的因素，有郭台銘参選、郭柯侯合縱連橫及棄保效應跟不可預期重大國內外事件，所以在不考慮郭台銘因素下，預估最後選舉結果是賴清德可拿580萬到600萬票、侯友宜380萬到400萬票、柯文哲350萬到380萬票。