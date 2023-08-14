賴清德不能到華府　葛來儀指2外部因素：台美雙方好的協調結果

▲賴清德抵達紐約，我國駐美代表蕭美琴、AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）接機。（圖／翻攝自Twitter／AIT Chair, Laura Rosenberger）

記者張靖榕／綜合報導

副總統賴清德12日出訪巴拉圭，中途過境紐約但未到華府。華府學者葛來儀表示，賴清德不能到華府的原因，並非美國不想得罪中國，而是「這就是美方一直以來的政策」，賴清德此次過境身分不僅是副總統，還是總統候選人，加上台灣、中國近日環境的外部因素，這次大家所見的，都是台美雙方非常好的、協調後的結果。

賴清德此次過境紐約但未訪華府，被部分人認為是「降格」，華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，賴清德此次過境身分除了是現任副總統，也是總統參選人，而沒能見到賴清德，她個人有些失望。

葛來儀指出，賴清德不能到華府並非美國不想得罪中國，而是美方一直以來政策就是如此。美國對元首副元首過境的原則，著重安全、舒適、便利與尊嚴等，這次也將台灣總統大選、中國領導人習近平將參加亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會等外部因素，全部考慮進去，因此這次外建所見，都是台美雙方非常好的、協調後的結果。

葛來儀說中國對賴清德過境抗議是「不可理喻的」，過境早已是慣例，台灣從以前到現在早有許多總統副總統過境，即使中國駐美大使謝鋒稱「堅決擋住賴清德訪美這頭正衝來的灰犀牛」，也無法讓美國、台灣取消賴清德過境，中國強硬立場只是把自己逼到牆角。

葛來儀認為中國接著將加大軍演力度，但她認為此舉毫無幫助。對於台灣總統大選，她也認為美國不會採取立場，無論誰當選，美方都將與其維持良好關係，美方不需要偏好任何人，台灣的立場也是一樣，並期望北京當局不要介入。